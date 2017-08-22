Николай Меркушкин: «В этом году Самарская область может поставить абсолютный рекорд по сбору урожая»

Источник: Volga News

Недалеко от села Ташелка Николай Меркушкин ознакомился с ходом уборки яровой пшеницы сорта «Омская-36». Как пояснил губернатору руководитель СХП Николай Леонтьев, урожайность яровой пшеницы в среднем в хозяйстве составляет около 35 ц/га, яровых — более 60 ц/га.

«Сейчас мы уже намолотили 34,3 тыс. т зерновых, убрано 5,6 тыс. га, это более половины от намеченного плана», — рассказал Николай Леонтьев.

Такие высокие производственные показатели позволяют СХП «Олимп-Арго» удерживать высокие позиции не только в Ставропольском районе, но и в Самарской области.

Напомним, уборочные работы аграриями губернии ведутся высокими темпами. Убрано 550 тыс. га, что составляет более 50% площадей, засеянных зерновыми. Средняя урожайность зерновых составляет на сегодняшний день 35 ц/га. В 2016 году этот показатель равнялся 22,6 ц/га.

Уборочные работы ведутся во всех 27 муниципальных районах области. Полуторамиллионный рубеж по намолоту был достигнут в минувшие выходные, сегодня объем намолоченного в губернии зерна составляет 1 млн 720 тыс. т. По валовому сбору зерна Самарская область входит в пятерку лидеров среди регионов ПФО.

Николай Меркушкин высоко оценил работу ставропольских аграриев, но без критических замечаний не обошлось.

«Для пшеницы такая высота стебля — это ненормально. Чем раньше остановить рост стебля, тем лучше будет сам колос и, соответственно, выше урожай. В передовых хозяйствах уже 10−12 лет как регулируют рост пшеницы» Николай Меркушкин

Николай Леонтьев пояснил, что в следующем году в СХП «Олимп- Арго» будет изменена система подкормки зерновых, и рекомендации губернатора будут учтены.

«В Советское время урожайность была на уровне 21−22 ц/га, в этом году мы будем иметь 28−30 ц/га. Урожайность будет в 1,5 раза выше, чем в лучшие советские годы. Мы сейчас рассчитываем на то, что и по валовому сбору побьем все рекорды», — заметил Николай Меркушкин.

Глава региона пояснил, что по зерну рекорд советского периода будет побит не до конца. «Сейчас в регионе изменилась структура посевных площадей. Выращивают много картофеля, сои и других культур, которые более выгодны и эффективны. Так, многие сельхозпроизводители занимаются нутом — культура не дает большой урожайности, но является очень дорогой и идет на экспорт», — рассказал губернатор.

Николай Меркушкин добавил: в 2017 г. в Самарской области планируется перейти рубеж по сбору зерновых в 3 млн т, при том, что в 2011 г. собирали по 1 млн т. «Урожай получаем в три раза больше, чем пять лет назад, а если к этим трем миллионам добавить 1,5 млн т подсолнуха и другие культуры, то Самарская область по урожаю поставит рекорд всех времен», — подчеркнул губернатор.

Глава региона уверен, что в Самарской области аграрии могут собирать по 45 ц/га, тогда как сейчас средняя урожайность составляет около 35 ц/га.

«Это в том случае, если мы будем очень грамотно работать, использовать самые современные технологии и современную технику. А за последние годы мы приобрели больше всех техники в стране, благодаря тому, что у нас субсидируется до 25% ее стоимости. В связи с этим техническая оснащенность сегодня сильно возросла. В будущем я надеюсь, что урожайность 35−40 ц/га в целом будет абсолютной нормой» Николай Меркушкин