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18:00 (мск), источник: Городской репортер

Ростовский зоопарк получил 139 миллионов рублей из городского бюджета

Ростовский зоопарк получил 139 миллионов рублей из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Объем бюджетного финансирования зоопарка в 2017 году составил 139,4 миллионов рублей.

Кроме того, объем платных услуг, оказываемых зоопарком, вырос почти в 4 раза по сравнению с 2013 годом.

Так, если в 2016 году было продано 467 171 билетов, то в первом полугодии 2017 года — 251 146.

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