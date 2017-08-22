Ростовский зоопарк получил 139 миллионов рублей из городского бюджета
Ростовский зоопарк получил 139 миллионов рублей из городского бюджета. Об этом сообщает
Ростовский зоопарк получил 139 миллионов рублей из городского бюджета. Об этом сообщает
Объем бюджетного финансирования зоопарка в 2017 году составил 139,4 миллионов рублей.
Кроме того, объем платных услуг, оказываемых зоопарком, вырос почти в 4 раза по сравнению с 2013 годом.
Так, если в 2016 году было продано 467 171 билетов, то в первом полугодии 2017 года — 251 146.