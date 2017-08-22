Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Политолог назвал поездку с Путиным в Крым сигналом для Медведева
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ поведали, почему Киев недоволен приездом Путина в Севастополь
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Бородина о жизни после измены мужа: Нам есть, что терять
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13Умерла Вера Глаголева
18:06 (мск), источник: "Российская газета"

Подрядчик взыскал с Волгоградской области деньги за возведение моста

Генеральный подрядчик строительства мостового перехода через Волгу отсудил у администрации Волгоградской области 46,9 миллиона рублей. Региональный комитет финансов подал кассационную жалобу, но Верховный суд РФ отказал в ее рассмотрении.

В июле 2009 года АО «Волгомост» заключил госконтракт с дирекцией автомобильных дорог на возведение второй, третьей и четвертой очередей путепровода, уходящих на левобережье, — это продолжение знаменитого «танцующего» моста в Волгограде.

На тот момент цена работ составляла более 14 миллиардов рублей. Планируемый объем по годам выглядел так: 2009 год — 1,47 миллиарда, 2010-й — 7,76 миллиарда и 2011-й — пять миллиардов рублей. В случае отсутствия финансирования в первом квартале 2010 и 2011 года «Волгомост» должен был работать за счет собственных оборотных средств. А заказчик перечислял бы деньги по мере поступления их из бюджетов. Впоследствии сроки контракта неоднократно продлевались, а затраты исправно возмещались.

За девять месяцев 2015 года за работу было выплачено 995 миллионов рублей. Но подрядчик посчитал, что эта сумма была определена без учета индексов-дефляторов по отношению к 2014 году. Разница в цене составила почти 47 миллионов.

Суд пришел к выводу, что нарушение сроков финансирования привело к увеличению времени выполнения работ. Соответственно, с учетом инфляции это вызвало удорожание строительства. И этот риск не был учтен при формировании начальной цены контракта восемь лет назад.

Кстати, мост через Ахтубу и автотрасса Краснослободск — Средняя Ахтуба призваны обеспечить транзит через Волгоград и стать полноценной альтернативой плотине Волжской ГЭС. Транспорт, движущийся со стороны Казахстана, по этому коридору сможет перейти на федеральные трассы московского, ростовского и сызранского направлений.

Как отметили в пресс-службе администрации Волгоградской области, по мосту через Ахтубу движение откроют до 1 ноября. Сначала по временной схеме. Полностью объект будет сдан в следующем году.

На автодороге Краснослободск — Средняя Ахтуба смонтируют освещение и установят барьерное ограждение. В дальнейшем трассу расширят с двух до четырех полос. Общая протяженность нового комплекса — 6,5 километра.

Готовность правобережной эстакады на мосту через Ахтубу составляет 90 процентов. Для завершения транспортной развязки со стороны Волжского в этом году планируется увеличить финансирование до 1,1 миллиарда рублей за счет участия региона в федеральной программе «Развитие транспортной системы РФ».

Комментарий

Ольга Устинова, уполномоченная по защите прав предпринимателей Волгоградской области:

— В прошлом году были случаи, когда подрядчикам не выплачивали деньги. Но вопрос решался в считанные дни после наших обращений. Очень оперативно на них реагировали. Так что неуплата в чистом виде свелась практически к нулю. Но в скрытом виде ситуация остается достаточно типичной. Например, не подписывают акт выполненных работ, утверждают, что подрядчик недобросовестно выполнил свои обязательства. Бизнесмен доказывает, что это не так, но истекает срок, а это уже невыполнение условий контракта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Истребитель-невидимка Су-57 поступит в войска в 2018 году
Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве
Дмитрий Медведев предложил снизить ставки по ипотеке
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
«Барселона» подаст в суд на Неймара
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РФ
Аман Тулеев обвинил своего заместителя в подлости
Поклонская снялась в клипе о Крыме
Спорт
Олимпиада-2016: как российский спорт прожил этот год За это время существенно поутих допинговый скандал вокруг российской сборной, и успели подзабыться наши главные герои соревнований
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь