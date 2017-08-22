Подрядчик взыскал с Волгоградской области деньги за возведение моста

В июле 2009 года АО «Волгомост» заключил госконтракт с дирекцией автомобильных дорог на возведение второй, третьей и четвертой очередей путепровода, уходящих на левобережье, — это продолжение знаменитого «танцующего» моста в Волгограде.

На тот момент цена работ составляла более 14 миллиардов рублей. Планируемый объем по годам выглядел так: 2009 год — 1,47 миллиарда, 2010-й — 7,76 миллиарда и 2011-й — пять миллиардов рублей. В случае отсутствия финансирования в первом квартале 2010 и 2011 года «Волгомост» должен был работать за счет собственных оборотных средств. А заказчик перечислял бы деньги по мере поступления их из бюджетов. Впоследствии сроки контракта неоднократно продлевались, а затраты исправно возмещались.

За девять месяцев 2015 года за работу было выплачено 995 миллионов рублей. Но подрядчик посчитал, что эта сумма была определена без учета индексов-дефляторов по отношению к 2014 году. Разница в цене составила почти 47 миллионов.

Суд пришел к выводу, что нарушение сроков финансирования привело к увеличению времени выполнения работ. Соответственно, с учетом инфляции это вызвало удорожание строительства. И этот риск не был учтен при формировании начальной цены контракта восемь лет назад.

Кстати, мост через Ахтубу и автотрасса Краснослободск — Средняя Ахтуба призваны обеспечить транзит через Волгоград и стать полноценной альтернативой плотине Волжской ГЭС. Транспорт, движущийся со стороны Казахстана, по этому коридору сможет перейти на федеральные трассы московского, ростовского и сызранского направлений.

Как отметили в пресс-службе администрации Волгоградской области, по мосту через Ахтубу движение откроют до 1 ноября. Сначала по временной схеме. Полностью объект будет сдан в следующем году.

На автодороге Краснослободск — Средняя Ахтуба смонтируют освещение и установят барьерное ограждение. В дальнейшем трассу расширят с двух до четырех полос. Общая протяженность нового комплекса — 6,5 километра.

Готовность правобережной эстакады на мосту через Ахтубу составляет 90 процентов. Для завершения транспортной развязки со стороны Волжского в этом году планируется увеличить финансирование до 1,1 миллиарда рублей за счет участия региона в федеральной программе «Развитие транспортной системы РФ».

Комментарий

Ольга Устинова, уполномоченная по защите прав предпринимателей Волгоградской области: