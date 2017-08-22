Казахстанские финансисты прокомментировали снижение Нацбанком базовой ставки

Источник: Informburo.kz

Директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Павел Афанасьев в интервью каналу abctv.kz, прокомментировал решение финрегулятора.

«Эксперты, опрошенные АФК, в большинстве не ожидали снижения базовой ставки. Придерживались мнения, что она будет сохранена на уровне 10,5%. Мы видим позитивные тенденции к восстановлению экономики, и подобное решение, даже несущественное с точки зрения масштабов (25 базисных пунктов), говорит о том, что Центральный банк в этот момент оптимистично оценивает ситуацию», — заметил финансист.

Павел Афанасьев заметил, что эта мера свидетельствует о постепенном оживлении экономики. В ассоциации финансистов считают, что к концу года базовая ставка Нацбанка может быть снижена ещё на 0,25% и составит 10%, что должно уменьшить проценты по банковским кредитам и депозитам.

«Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 10,25%. Ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составят 11,25%, а по операциям изъятия ликвидности — 9,25%», — сообщил директор Департамента исследований и статистики Национального Банка Виталий Тутушкин.

По его мнению, вероятность дальнейшего снижения базовой ставки до конца 2017 года, однако, уменьшается на фоне роста неопределённости и волатильности внешних факторов.

При этом на валютном рынке ситуация стабилизировалась. По информации директора Департамента монетарных операций НБРК Адиля Мухамеджанова, на конец июля 2017 года тенговые депозиты в сравнении с декабрём 2016 года увеличились на 10,1% — до 9,1 трлн тенге, а в иностранной валюте снизились на 13,7% — до 8,6 трлн тенге.