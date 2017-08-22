Голубев предложил властям Ростова не застраивать сгоревшую территорию

«Вчера многие пострадавшие обращались ко мне, высказывали версию поджога в интересах застройщиков. Люди информировали, что к ним неоднократно обращались разного рода риелторы, предлагали продать жильё по низкой цене. С этой информацией нельзя не считаться», — отметил Василий Голубев.

Однако губернатор призвал не делать поспешных выводов сейчас, потому что даны поручения экспертам и правоохранительным структурам по тщательному расследованию.

Отвечая на вопрос журналистов о будущем сгоревших жилых кварталов, губернатор сообщил, что ранее на заседании городского штаба предложил властям города рассмотреть возможность не застраивать эту территорию.