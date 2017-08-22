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18:22 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Голубев предложил властям Ростова не застраивать сгоревшую территорию

Губернатор Ростовской области на брифинге сообщил, что уже обратился к властям донской столицы с предложением не застраивать территорию, где накануне произошел масштабный пожар.

«Вчера многие пострадавшие обращались ко мне, высказывали версию поджога в интересах застройщиков. Люди информировали, что к ним неоднократно обращались разного рода риелторы, предлагали продать жильё по низкой цене. С этой информацией нельзя не считаться», — отметил Василий Голубев.

Однако губернатор призвал не делать поспешных выводов сейчас, потому что даны поручения экспертам и правоохранительным структурам по тщательному расследованию.

Отвечая на вопрос журналистов о будущем сгоревших жилых кварталов, губернатор сообщил, что ранее на заседании городского штаба предложил властям города рассмотреть возможность не застраивать эту территорию.

«Но существует генеральный план города, и он требует внимательной проработки. Поэтому вопрос будет рассмотрен властями города с информированием правительства области», — пояснил Василий Голубев.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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