В Алматы построят мусоросортировочный завод

Источник: Newtimes.kz

На днях в мкр «Алгабас» Алатауского района, около ТЭЦ-2, прошла торжественная закладка капсулы будущего завода, передает «Крыша».

По данным портала, предполагается, что производственная мощность комплекса 550 тыс. тонн в год полностью покроет потребности южной столицы в переработке отходов. Из мусора будут отбирать компоненты, подходящие для повторного использования, а биоразлагаемые материалы останутся на полигоне.

По информации городского акимата, на реализацию проекта намечено потратить 5.3 млрд тенге частных инвестиций. Выйти на самоокупаемость планируется к 2025 году. Ежегодные отчисления в государственный бюджет составят свыше 500 млн тенге. Кроме того, реализация проекта позволит создать до 600 новых рабочих мест.