В Алматы построят мусоросортировочный завод
В июне следующего года в Алматы планируют сдать в эксплуатацию самый крупный в РК мусоросортировочный комплекс.
В июне следующего года в Алматы планируют сдать в эксплуатацию самый крупный в РК мусоросортировочный комплекс.
На днях в мкр «Алгабас» Алатауского района, около ТЭЦ-2, прошла торжественная закладка капсулы будущего завода, передает «Крыша».
По данным портала, предполагается, что производственная мощность комплекса 550 тыс. тонн в год полностью покроет потребности южной столицы в переработке отходов. Из мусора будут отбирать компоненты, подходящие для повторного использования, а биоразлагаемые материалы останутся на полигоне.
По информации городского акимата, на реализацию проекта намечено потратить 5.3 млрд тенге частных инвестиций. Выйти на самоокупаемость планируется к 2025 году. Ежегодные отчисления в государственный бюджет составят свыше 500 млн тенге. Кроме того, реализация проекта позволит создать до 600 новых рабочих мест.
«Учитывая, что в Алматы функционирует более 1.5 тыс. промышленных предприятий, это важное событие, которое ознаменует начало реализации первого в городе проекта по управлению промышленными и коммунальными отходами», — отметил руководитель Управления предпринимательства и