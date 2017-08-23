Капремонт идет в 1,3 тыс. многоквартирных домов Нижегородской области

Согласно информации, 22 августа гендиректора фонда капремонта Владимир Челомин проверил ход ремонта в Дальнем Константиново и в частности восстановление фасадов компанией-подрядчиком «Стройкомплекс». По данным фонда капремонта, работы были выполнены в срок, и стоимость каждого фасада не превысила 600 тыс. рублей. Всего компания «Стройкомплекс» выполнила ремонтные работы на 4,2 млн. рублей.

По словам Владимира Челомина, аномально дождливое лето 2017 года внесло некоторые коррективы в программу капремонта в июне и июле, но в итоге работы все же были начаты. Сегодня они проходят в 1,3 тыс. многоквартирных домов по всей Нижегородской области. Уже выполнен ремонт 750 домов и работы по 450 домам полностью оплачены.