Капремонт идет в 1,3 тыс. многоквартирных домов Нижегородской области
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Согласно информации, 22 августа гендиректора фонда капремонта Владимир Челомин проверил ход ремонта в Дальнем Константиново и в частности восстановление фасадов
По словам Владимира Челомина, аномально дождливое лето 2017 года внесло некоторые коррективы в программу капремонта в июне и июле, но в итоге работы все же были начаты. Сегодня они проходят в 1,3 тыс. многоквартирных домов по всей Нижегородской области. Уже выполнен ремонт 750 домов и работы по 450 домам полностью оплачены.
Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил фонду капремонта жилья региона жестко контролировать качество работ.