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11:03 (мск), источник: НТА-Приволжье

Капремонт идет в 1,3 тыс. многоквартирных домов Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, об этом стало известно в ходе выездной инспекции регионального оператора капремонта в Дальнеконстантиновском районе.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, 22 августа гендиректора фонда капремонта Владимир Челомин проверил ход ремонта в Дальнем Константиново и в частности восстановление фасадов компанией-подрядчиком «Стройкомплекс». По данным фонда капремонта, работы были выполнены в срок, и стоимость каждого фасада не превысила 600 тыс. рублей. Всего компания «Стройкомплекс» выполнила ремонтные работы на 4,2 млн. рублей.

По словам Владимира Челомина, аномально дождливое лето 2017 года внесло некоторые коррективы в программу капремонта в июне и июле, но в итоге работы все же были начаты. Сегодня они проходят в 1,3 тыс. многоквартирных домов по всей Нижегородской области. Уже выполнен ремонт 750 домов и работы по 450 домам полностью оплачены.

Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил фонду капремонта жилья региона жестко контролировать качество работ.

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