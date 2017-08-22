Архитектор о Маяке Минска и других больших строительных проектах
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Около десяти новых площадок под строительство жилья планируют выставить городские власти на аукцион в конце
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Около десяти новых площадок под строительство жилья планируют выставить городские власти на аукцион в конце
Он признал, что с появлением на рынке новых застройщиков в виде домостроительных комбинатов, частные застройщики стали испытывать определенные сложности с получением новых площадок под строительство жилья.
«Зная проблему, что у нас есть дефицит аукционных площадок, мы сейчас эту ситуацию исправляем и готовим целый пул аукционных площадок, которые к концу
Ближайший аукцион на право проектирования и строительства жилого квартала на территории бывшего троллейбусного парка должен состояться уже 12 сентября.
С оглядкой на обелиск Победы и Оперный
Жилье, которое должно появиться на месте бывшего троллейбусного парка, не должно быть высотным. Ближайшие к проспекту Независимости дома не должны быть выше «сталинок», выходящих к площади Победы. Те, что будут ближе к улице Красной, могут быть на несколько этажей выше, рассказал Лучинович.
«Самое главное для нас — это обелиск памятника Победы», — пояснил главный архитектор города.
Ограничения по высотности строений установили столичные градостроители и для проектировщика, который осваивает территорию, на которой ранее располагались 2-я клиническая больница и выставочный павильон «БелЭКСПО».
Один из предложенных проектировщиками вариантов предполагал решение в восточном стиле. Лучинович тут напомнил, что инвестором проекта выступают представители ОАЭ. Однако этот проект был отвергнут городскими властями.
«Учитывая место, что здесь много культовых объектов традиционных для Беларуси, и православных, и католических, а также рядом оперный театр, было принято решение, что фасады будут выполнены в более характерной для нас форме, которая сочетает элементы нашего проспекта. То есть это будет нейтральное решение, которое должно раствориться в пространстве городского центра между Оперным и Верхним городом», — рассказал Лучинович.
Он рассчитывает, что в перспективе этот берег Свислочи станет таким же популярным местом как район улицы Зыбицкой, и в свою очередь вдохнет новую жизнь в квартал Троицкого предместья.
Где построят новый выставочный павильон вместо снесенного, Лучинович ответить пока не смог. Сказал, что варианты рассматриваются.
«Скорее всего, это будет
Лофты «Горизонта» и Червенский рынок
Сносить бывшие цеха завода «Горизонт» в центре Минска Лучинович не видит экономического смысла. Говорит, на этой площадке нужно развивать и предлагать помещения в стиле лофт, в том числе и жилые помещения.
Но при этом главный архитектор города подчеркивает, что эта площадка еще плохо разработан а- нужна более детальная, в том числе социальная концепция.
«По моему опыту: если отсутствует сильная социальная концепция, то слабая архитектура получается», — подчеркнул Лучинович.
В стадии активного проектирования находится проект, которые планирует реализовывать застройщик на территории бывшего Червенского рынка. В ближайшее время Лучинович рассчитывает увидеть уже эскизное решение.
«Это будет не просто
Питерский квартал
Одна их дочерних компаний столичного УКСа начало готовить площадку под строительство Питерского квартала в районе
По его словам, застройщики определены, объявлен конкурс.
«Питер организует конкурс на нашу площадку и пять лучших архитектурных питерских бюро сейчас разрабатывают концепции для Минска. Также мы отобрали пять минских проектных групп, которые сейчас разрабатывают концепции для Питера. Жюри будет общее, итоги подведут осенью», — рассказал главный архитектор города.
Он признался, что столичные градостроители хотели бы увидеть «их лучшие урбанистические идеи, конечно, не совсем оторванные от жизни».
Маяк Минска: таких пространств в Минске нет
Обещанных каналов и гондольеров в жилищном комплексе «Маяк Минска»
«Я хочу вам сказать, что в Минске нет таких примеров жилищного строительства. Там организовано очень интересное пространство — речь о небольшой площади. Там будут кафешки, ресторанчики, магазинчики», — рассказал Лучинович.
На вопрос, почему был пересмотрен проект, в результате чего выросла плотность застройки и пропали обещанные дольщикам уникальные решения внутридворовых пространств, главный архитектор объяснил, что это обычная практика.
«А почему проект пересмотрели — ну проекты все время пересматривают. У нас все большие проекты все время находятся в корректировке. Ничего стабильного и каменного нет и не может быть. Любой проект — это