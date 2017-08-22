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19:22 (мск), источник: Sputnik.by

Архитектор о Маяке Минска и других больших строительных проектах

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Около десяти новых площадок под строительство жилья планируют выставить городские власти на аукцион в конце этого-начале будущего года, рассказал во вторник на пресс-конференции Минске председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Источник: Sputnik.by

Он признал, что с появлением на рынке новых застройщиков в виде домостроительных комбинатов, частные застройщики стали испытывать определенные сложности с получением новых площадок под строительство жилья.

«Зная проблему, что у нас есть дефицит аукционных площадок, мы сейчас эту ситуацию исправляем и готовим целый пул аукционных площадок, которые к концу этого-началу следующего года уйдут на аукцион. Это площадки в районе Богдановича и в районе “Дзержинки” (проспекта Дзержинского — Sputnik), где еще много частного сектора», — рассказал Лучинович.

Ближайший аукцион на право проектирования и строительства жилого квартала на территории бывшего троллейбусного парка должен состояться уже 12 сентября.

С оглядкой на обелиск Победы и Оперный

Жилье, которое должно появиться на месте бывшего троллейбусного парка, не должно быть высотным. Ближайшие к проспекту Независимости дома не должны быть выше «сталинок», выходящих к площади Победы. Те, что будут ближе к улице Красной, могут быть на несколько этажей выше, рассказал Лучинович.

«Самое главное для нас — это обелиск памятника Победы», — пояснил главный архитектор города.

Ограничения по высотности строений установили столичные градостроители и для проектировщика, который осваивает территорию, на которой ранее располагались 2-я клиническая больница и выставочный павильон «БелЭКСПО».

Один из предложенных проектировщиками вариантов предполагал решение в восточном стиле. Лучинович тут напомнил, что инвестором проекта выступают представители ОАЭ. Однако этот проект был отвергнут городскими властями.

«Учитывая место, что здесь много культовых объектов традиционных для Беларуси, и православных, и католических, а также рядом оперный театр, было принято решение, что фасады будут выполнены в более характерной для нас форме, которая сочетает элементы нашего проспекта. То есть это будет нейтральное решение, которое должно раствориться в пространстве городского центра между Оперным и Верхним городом», — рассказал Лучинович.

Он рассчитывает, что в перспективе этот берег Свислочи станет таким же популярным местом как район улицы Зыбицкой, и в свою очередь вдохнет новую жизнь в квартал Троицкого предместья.

Где построят новый выставочный павильон вместо снесенного, Лучинович ответить пока не смог. Сказал, что варианты рассматриваются.

«Скорее всего, это будет что-то не в пределах Минска, но близко к кольцу», — уточнил он.

Лофты «Горизонта» и Червенский рынок

Сносить бывшие цеха завода «Горизонт» в центре Минска Лучинович не видит экономического смысла. Говорит, на этой площадке нужно развивать и предлагать помещения в стиле лофт, в том числе и жилые помещения.

Но при этом главный архитектор города подчеркивает, что эта площадка еще плохо разработан а- нужна более детальная, в том числе социальная концепция.

«По моему опыту: если отсутствует сильная социальная концепция, то слабая архитектура получается», — подчеркнул Лучинович.

В стадии активного проектирования находится проект, которые планирует реализовывать застройщик на территории бывшего Червенского рынка. В ближайшее время Лучинович рассчитывает увидеть уже эскизное решение.

«Это будет не просто торгово-развлекательный центр. На каком-то уровне там даже предполагается разместить модернизированный рынок, как в Европе: приходишь, покупаешь свежие овощи-фрукты. Думаю, интересный проект получится», — заметил он.

Питерский квартал

Одна их дочерних компаний столичного УКСа начало готовить площадку под строительство Питерского квартала в районе Юго-Запада Минска. Решение о строительстве Питерского квартала в Минске, а Минского в северной столице России было принято в прошлом году, напомнил Лучинович.

По его словам, застройщики определены, объявлен конкурс.

«Питер организует конкурс на нашу площадку и пять лучших архитектурных питерских бюро сейчас разрабатывают концепции для Минска. Также мы отобрали пять минских проектных групп, которые сейчас разрабатывают концепции для Питера. Жюри будет общее, итоги подведут осенью», — рассказал главный архитектор города.

Он признался, что столичные градостроители хотели бы увидеть «их лучшие урбанистические идеи, конечно, не совсем оторванные от жизни».

Маяк Минска: таких пространств в Минске нет

Обещанных каналов и гондольеров в жилищном комплексе «Маяк Минска» все-таки не будет, подтвердил Лучинович. Зато будет, по его словам «интересная небольшая площадь».

«Я хочу вам сказать, что в Минске нет таких примеров жилищного строительства. Там организовано очень интересное пространство — речь о небольшой площади. Там будут кафешки, ресторанчики, магазинчики», — рассказал Лучинович.

На вопрос, почему был пересмотрен проект, в результате чего выросла плотность застройки и пропали обещанные дольщикам уникальные решения внутридворовых пространств, главный архитектор объяснил, что это обычная практика.

«А почему проект пересмотрели — ну проекты все время пересматривают. У нас все большие проекты все время находятся в корректировке. Ничего стабильного и каменного нет и не может быть. Любой проект — это какая-то трансформация», — сказал председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

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