В Беларуси снизилась средняя продолжительность безработицы

Средняя продолжительность безработицы снизилась и у мужчин, и у женщин, а также у молодежи в возрасте до 30 лет. Так, этот показатель у безработных мужчин уменьшился с 4,8 до 4,1 месяца, у женщин — с 4,9 до 4 месяцев, у молодежи — с 3,9 до 3,1 месяца.

Среди безработных на 1 июля нынешнего года было 32,6% женщин и 67,4% мужчин, а удельный вес молодежи в возрасте 16−30 лет составлял 21,2%.

По словам специалистов, в январе-июле 2017 года в органы по труду, занятости и соцзащите за содействием в трудоустройстве обратилось 158,5 тыс. человек (107,2% к январю-июлю 2016-го), из них 102,1 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (101,5%). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2017 года, всего нуждалось в трудоустройстве 199,4 тыс. человек, из них 137,4 тыс. безработных.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец июля текущего года был 0,7% к численности экономически активного населения (год назад этот показатель равнялся 1%).

Спрос на рабочую силу повысился: на конец июля нынешнего года в госслужбу занятости населения поступили сведения о 54,7 тыс. вакансий — 142,8% к аналогичному периоду минувшего года. Потребность в работниках по рабочим профессиям повысилась за год с 53,7% до 57,5%.

Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец июля 2017 года составила 31,2 тыс. человек, что на 30% меньше, чем на конец июня 2016-го.