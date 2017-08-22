Источник: Минэкономразвития ожидает снижения цен на овощи на 20%, а не на 80%

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает, что цены на овощи и фрукты в сентябре будут ниже на 19,6%, чем в июне этого года. Ранее распространенная информация об ожиданиях министерства снижения цен на 79,6% является ошибкой сканирования и распознавания документа. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к министерству.

«Цитируемая информация взята из копии письма № Д14и-917 от 26 апреля 2017 года, размещенного в системе “Гарант”. Скорее всего, ошибка была допущена при сканировании или распознавании системой “Гарант” данной копии. В результате фактическая цифра -19,6% — трансформировалась в -79,6%», — отметил собеседник агентства.

По его словам, система «Гарант» уже оповещена о наличии данной ошибки.