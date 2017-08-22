Источник: Минэкономразвития ожидает снижения цен на овощи на 20%, а не на 80%
По данным представителя министерства, вероятно, ошибка была допущена при сканировании или распознавании системой «Гарант» копии письма от 26 апреля 2017 года.
По данным представителя министерства, вероятно, ошибка была допущена при сканировании или распознавании системой «Гарант» копии письма от 26 апреля 2017 года.
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает, что цены на овощи и фрукты в сентябре будут ниже на 19,6%, чем в июне этого года. Ранее распространенная информация об ожиданиях министерства снижения цен на 79,6% является ошибкой сканирования и распознавания документа. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к министерству.
По его словам, система «Гарант» уже оповещена о наличии данной ошибки.
Ранее газета «Известия» написала, что в сентябре по сравнению с июнем цены на овощи могут упасть на 79,6% при общем снижении цен на продовольственные товары на 1,3%. Издание сослалось на письмо Минэкономразвития «О разработке прогноза