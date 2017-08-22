Льготные карты «Онай» спровоцировали огромные очереди в Алматы
Транспортный холдинг Алматы переполнен. Инвалиды, пенсионеры, школьники и их родители часами стоят в очереди, чтобы получить или восстановить карту «Онай», передаёт КТК.
Транспортный холдинг Алматы переполнен. Инвалиды, пенсионеры, школьники и их родители часами стоят в очереди, чтобы получить или восстановить карту «Онай», передаёт КТК.
Горожане винят вот всем транспортную компанию, которая на сегодняшний день единственная обслуживает население, так как офисы при школах и вузах временно приостановили работу.
Один из очередников, алматинец Марат Аманжаров, рассказывает, что за час очередь продвигается только на 30 человек.
«Я 110-й в очереди. Я не думаю, что для города Алматы я должен столько времени тратить ради
Очередь за карточками настолько огромна, что не помещается в здание транспортного холдинга. Люди толпятся также и на улице.
В транспортной компании констатируют, что льготников, желающих восстановить утерянные карты «Онай» или получить их впервые, стало больше. В день офис обслуживает до 300 человек вместо 50.
По словам директора ТОО «Транспортный холдинг города Астаны» Садира Хамраева, ажиотаж связан с новым учебным годом, так как школьникам и студентам срочно нужно получить карты. Ситуацию могли бы спасти офисы при школах и вузах, но они ещё не начали работать.
«Во всех учебных заведениях организованы места для приёма заявок и получения транспортной карты, льготной карты. Дифференцированный тариф внедрён с 1 августа, а в этот период все учебные заведения отдыхают. То есть, там нет персонала, который бы мог формировать заявки. Со следующей недели все учебные заведения подключаются к работе, и здесь первичного выпуска карты уже не будет», — сказал Хамраев.
В транспортном холдинге пообещали, что проблема с очередями решится уже через несколько дней. Заявки на льготные карточки будут принимать в школах, вузах, а также в районных отделах занятости и социальных программ, сообщает КТК. В самом транспортном холдинге будут заниматься только восстановлением утерянных карт.