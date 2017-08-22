Льготные карты «Онай» спровоцировали огромные очереди в Алматы

Источник: Informburo.kz

Горожане винят вот всем транспортную компанию, которая на сегодняшний день единственная обслуживает население, так как офисы при школах и вузах временно приостановили работу.

Один из очередников, алматинец Марат Аманжаров, рассказывает, что за час очередь продвигается только на 30 человек.

«Я 110-й в очереди. Я не думаю, что для города Алматы я должен столько времени тратить ради какой-то карточки. Это можно было сделать всё намного проще. Столько документов собираешь, ещё сюда едешь, здесь очередь такая», — возмутился Марат Аманжаров.

Очередь за карточками настолько огромна, что не помещается в здание транспортного холдинга. Люди толпятся также и на улице.

В транспортной компании констатируют, что льготников, желающих восстановить утерянные карты «Онай» или получить их впервые, стало больше. В день офис обслуживает до 300 человек вместо 50.

По словам директора ТОО «Транспортный холдинг города Астаны» Садира Хамраева, ажиотаж связан с новым учебным годом, так как школьникам и студентам срочно нужно получить карты. Ситуацию могли бы спасти офисы при школах и вузах, но они ещё не начали работать.

«Во всех учебных заведениях организованы места для приёма заявок и получения транспортной карты, льготной карты. Дифференцированный тариф внедрён с 1 августа, а в этот период все учебные заведения отдыхают. То есть, там нет персонала, который бы мог формировать заявки. Со следующей недели все учебные заведения подключаются к работе, и здесь первичного выпуска карты уже не будет», — сказал Хамраев.