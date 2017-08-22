Лишь две области выполнили задание по новым рабочим местам
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Только две области выполнили прогнозные параметры по созданию новых рабочих мест в первом полугодии, заявил
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Только две области выполнили прогнозные параметры по созданию новых рабочих мест в первом полугодии, заявил
Глава государства во вторник провел совещание с «экономическим штабом» страны. На встрече были подняты темы сельского хозяйства, роста заработной платы, возможного поднятия тарифной ставки первого разряда и создания новых рабочих мест.
«Только две области выполнили те обязательства, прогнозные параметры, которые были определены на полугодие. Из 33 тысяч новых рабочих мест создано около 31 тысячи. Это очень серьезный звонок, потому что в 2016 году, когда был введен этот показатель, в начале 2017-го местные органы власти, облисполкомы очень легко отчитывались о том, что все хорошо, очень все легко и просто получается», — заявил Кобяков.
По словам премьера, всего в этом году планируют создать 70 тысяч рабочих мест — эту задачу он назвал «звонком для каждого руководителя местного органа власти».
«Конечно, это задача и для соответствующих руководителей отраслевых органов управления», — сказал глава Совмина.
Однако в целом, уверен Кобяков, ситуация на рынке труда улучшилась, а вакансий больше, чем безработных.