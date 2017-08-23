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03:36 (мск), источник: РИА Новости

В США рассказали, сколько неучтенных активов держат в офшорах россияне

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Граждане России держат в офшорах неучтенные средства, эквивалентные 75% национального дохода — примерно столько же, сколько зарегистрировано активов внутри страны, считают авторы доклада американской некоммерческой организации Национальное бюро экономических исследований.

Источник: РИА Новости

«Согласно нашим базовым оценкам, сосредоточенное в офшорах богатство составило на 2015 год 75% национального дохода», — говорится в докладе. По данным Росстата, валовой национальный доход в 2015 году превысил 81 триллион рублей.

Таким образом, сумма офшорных капиталов втрое превосходит официально заявленные валютные резервы.

В целом по методике авторов доклада выходит, что россияне держат примерно поровну активов внутри страны и в офшорах. При этом авторы доклада отмечают, что границы между разными формами неучтенных или недоучтенных активов размыты из-за отсутствия прозрачности в международных финансах.

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«Но мы знаем наверняка, что масштабы накопленного профицита российской торговли и общее неучтенное богатство в 1990—2015 годах исключительно высоки — по крайней мере 200% национального дохода России. Труднее установить, кто владеет этим неучтенным богатством и в какой форме», — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что Россия с начала 1990-х годов демонстрирует торговый профицит, в основном формирующийся за счет экспорта нефти и газа. Этот профицит колебался от 5% национального дохода в 1993—1998 годах до 20% в 1999—2000, а затем стабилизировался на уровне 10% национального дохода в год, говорится в статье.

«Другими словами, каждый год на протяжении более чем 30 лет российская экономика экспортировала на 10% своего ежегодного производства больше, чем импортировала. Учитывая, что изначальная финансовая позиция страны была в 1990 году близка к нулю (очень мало иностранных активов и очень мало иностранного долга), это должно было привести к масштабному накоплению иностранных активов российскими резидентами (правительством, домохозяйствами и корпорациями)», — объясняют аналитики.

«Парадокс в том, что иностранные активы, накопленные Россией, удивительно низки: около 25% национального дохода к 2015 году», — пишут американские исследователи и делают вывод, что недостающие активы сосредоточены в офшорах.

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Авторы доклада также оценивают как очень высокий уровень неравенства в России, учитывая, что хранение средств в офшорах доступно почти исключительно богатым россиянам.

Эксперты считают, что, хотя верхние категории по доходам в России даже выше, чем в США, экономическое неравенство растет даже быстрее, чем в КНР, не говоря о других бывших социалистических странах. По их методике выходит, что наиболее богатые 10% россиян владеют примерно 45% национального дохода, а супербогатые 1% — примерно 20% национального дохода. «Средние» 40% россиян владеют примерно 39% национального дохода, а наиболее бедные 50% — лишь 18% национального дохода, считают авторы. Таким образом, по их подсчетам, наиболее богатая десятая часть россиян владеет примерно втрое большими активами, чем наиболее бедная половина российских граждан.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Ложкин
...,,Труднее установить, кто владеет этим неучтённым богатством и в какой форме», — говорится в докладе.
..Ротенберги владеют...Да Сечены.
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