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07:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области планируют сносить коттеджи

В регионе 11 тысяч гектаров леса занято особняками и дачами.

«Тем, кто уже построил на землях лесного фонда усадьбы и дачные дома, нужно обратиться в органы Росреестра с заявлением о переводе их земли из категории “земли лесного фонда” в категорию “земли поселений”. В противном случае департамент будет ходатайствовать о сносе капитальных строений», — заявил и.о. начальника департамента лесного хозяйства НСО Евгений РЫЖКОВ.

Суть Закона «О лесной амнистии», вступившего в силу 11 августа этого года, разъяснила заместитель руководителя Управления Росреестра по НСО Наталья Ивчатова: «До недавнего времени Кадастровая палата, органы Росреестра и Лесной реестр работали каждый сам по себе. Собственно, из-за этого на землях лесного фонда и выросли коттеджные поселки, дачные общества — органы местного самоуправления выделяли людям землю, обозначенную на кадастровых схемах как свободную. Теперь государство идет по пути сопоставления всех реестров».

Смысл этой работы в том, чтобы впредь на землях лесного фонда не вырастали частные домовладения.

«Рассматривать документы от лиц, претендующих на земли лесного фонда, будет специальная рабочая группа из специалистов региональных департаментов лесного хозяйства, лесного реестра», — продолжил Виктор Бесперстов.

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