В Новосибирской области планируют сносить коттеджи

«Тем, кто уже построил на землях лесного фонда усадьбы и дачные дома, нужно обратиться в органы Росреестра с заявлением о переводе их земли из категории “земли лесного фонда” в категорию “земли поселений”. В противном случае департамент будет ходатайствовать о сносе капитальных строений», — заявил и.о. начальника департамента лесного хозяйства НСО Евгений РЫЖКОВ.

Суть Закона «О лесной амнистии», вступившего в силу 11 августа этого года, разъяснила заместитель руководителя Управления Росреестра по НСО Наталья Ивчатова: «До недавнего времени Кадастровая палата, органы Росреестра и Лесной реестр работали каждый сам по себе. Собственно, из-за этого на землях лесного фонда и выросли коттеджные поселки, дачные общества — органы местного самоуправления выделяли людям землю, обозначенную на кадастровых схемах как свободную. Теперь государство идет по пути сопоставления всех реестров».

Смысл этой работы в том, чтобы впредь на землях лесного фонда не вырастали частные домовладения.