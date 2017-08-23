«Вести» узнали нюансы странного перерасчета пенсий

В интернете пожилые увидели ролик, который рассказал о многотысячной надбавке, положенной за детей. Это видео сотрудники Пенсионного фонда уже назвали провокацией, в которой очень мало правды. Кто и на какие выплаты на самом деле имеет право, и какие документы нужно предоставить, чтобы их получить? Мы сегодня получили информацию, что называется, из первых уст. Но обо всем по порядку. Вот основные моменты — что нужно знать о перерасчете пенсии за детей.

Первое — о том, кому обращаться в Пенсионный фонд вообще не нужно:

1. Тем, кто вышел на пенсию до 1 января 2015 года. Их пенсия уже считается по новой формуле и время ухода за детьми уже учтено.

2. Тем, кто получает государственную или социальную пенсии. Сумма фиксированная, не зависит ни от стажа, ни от зарплаты.

3. Тем, кто получает страховую пенсию по потере кормильца.

Если вы не относитесь ни к одной из этих категорий, то можете обращаться за перерасчетом. Но специалисты предупреждают: это необязательно будет для вас выгодно. Возможно после перерасчета сумма пенсии получится меньше.

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Кому стоит идти в Пенсионный фонд и пересчитывать пенсию:

1. Тем, у кого 2 и более детей.

2. Если вы вышли на пенсию с минимальным трудовым стажем.

3. Если пенсия посчитана исходя из невысокого заработка — ниже среднего по стране.

Теперь о порядке сумм, на которые стоит рассчитывать. В том злополучном ролике, который вызвал ажиотаж и заставил граждан брать штурмом пенсионные отделения, речь шла — о нескольких тысячах рублей прибавки. На самом деле цифры другие.

Если вы сидели один год с первым ребенком, то государство сегодня начисляет в среднем 141 рубль, а если со вторым — то 282 рубля. Но всё же точной суммы нет. Все индивидуально, и посчитать размер прибавки может только работник Пенсионного фонда и только для вас. Очень много нюансов, которые влияют на сумму.

И последнее — какие документы необходимо предоставить, если вы решили написать заявление на перерасчет.

1. Свидетельство о рождении ребенка.

2. Подтверждение о дожитии им до полутора лет. Это может быть штамп на свидетельстве о рождении, о получении паспорта, справка из школы, диплом или любой другой документ ребенка.

3. И ваш паспорт.