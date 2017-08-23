Сквер из заповедных деревьев появится в Совгаванском аэропорту

Источник: Хабаровский край сегодня

А аэропорту Советской Гавани идет реконструкция. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», сделать ее решил местный инвестор — АО «Дальтрасуголь» (входит в холдинг СУЭК).



Как рассказали агентству в пресс-службе компании, расположенный в тайге в 15 км к западу от города аэропорт Май-Гатка был построен в послевоенном 1948 году. Здесь располагался авиаполк бомбардировщиков. Поскольку Май-Гатка был военным аэродромом, обустроен он был по стандартам министерства обороны СССР.



В 1980 году впервые построили бетонную взлетно-посадочную полосу. Тогда же аэродром переоборудовали в гражданский. Несколько позже к аэропорту проложили асфальтовую дорогу и построили здание терминала. Построили наскоро. Проект здания не учитывал местных условий, плоская кровля, сделанная далеко не из самых качественных материалов, к суровому климату была категорически не приспособлена. Но — партия сказала «надо», строители ответили «есть», объект быстро возвели и сдали к какому-то празднику.



С тех пор здание, громко именуемое «аэровокзалом», не знало не только капитального, но и косметического ремонта.

— Кровля течет, по стенам давно пошли трещины, везде грибок, плесень. С финансированием у КГУП «Хабаровские авиалинии», в структуру которого входит аэропорт, сложно, как, впрочем, у всех региональных авиакомпаний сегодня. Мы уже совсем было отчаялись. В Советской Гавани спонсоров, которые смогли бы помочь, не нашлось. Но тут на помощь пришло предприятие из соседнего, Ванинского района — АО «Дальтрансуголь» Сибирской угольной энергетической компании, — рассказал директор аэропорта Советская Гавань Валерий Екимов. 28 июля 2017 года Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны заняться малой авиацией на Дальнем Востоке. Согласно распоряжению главы государства, на территории макрорегиона должен быть обновлен парк воздушных судов, повышена квалификация летного состава. Но в первую очередь поручение президента касалось реконструкции аэропортов в дальневосточной глубинке.

. Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 января 2018 года внести в программу «Развитие транспортной системы России» отдельный дальневосточный раздел, который, в том числе, коснется реконструкции аэропортов малой авиации в ДФО. По замыслу руководства страны изменения в малой авиации Дальнего Востока должны начаться не раньше 2018 года. Источники финансирования пока не определены.

— Мы прекрасно понимаем, что территория опережающего развития, а это свободный порт, режим которого введен в Ванинском районе, а вскоре будет распространен и на Советскую Гавань, не может ждать следующего года, она не может полноценно функционировать и развиваться без аэропорта. Это понимает и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, с которым мы обсуждали проблему аэропорта Советская Гавань. Стараниями губернатора и правительства края уже несколько лет как налажено регулярное авиасообщение между побережьем Татарского пролива и Хабаровском. В 2012 году аэропорт был принят в краевую собственность, что позволило сохранить его. Также усилиями правительства региона приобретены новые самолеты. Поэтому мы приняли решение поучаствовать в этом важном деле и профинансировать работы по реконструкции аэровокзала, услугами которого пользуются жители двух прибрежных районов — Ванинского и Советско-Гаванского, — рассказал генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал.

В настоящее время строители уже приступили к созданию современного летнего пассажирского накопителя и, параллельно, к реконструкции кровли. Вместо плоской, старой и дырявой, у аэровокзала появится современная скатная кровля.