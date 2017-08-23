Ваш пилот окончен

Источник: AP 2017

Кризис в сфере обучения пилотов в России, развивающийся на фоне усиления оттока кадров за рубеж, может обостриться. Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, действовавшие в 2006—2016 годы.

Мера затронет выпускников частных и государственных училищ, а свидетельств могут лишиться около 5 тыс. действующих пилотов.

Росавиация отменила свое распоряжение от 2006 года, утверждавшее программы подготовки пилотов коммерческой авиации в образовательных учреждениях РФ, следует из телеграммы ведомства в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА). Таким образом, программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, одобренные до 1 января 2016 года, аннулируются. В Росавиации «Ъ» не ответили.

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О конфликте в авиационном образовании стало известно в мае. Пилоты и другие работники отрасли обратились в ICAO, требуя «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров».

По мнению протестующих, ведомство, «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы», аннулировало свидетельства сотен авиаспециалистов.

Пилоты считали, что Росавиация «проводит карательную политику», пытаясь прикрыть собственные упущения после завершения расследования катастрофы самолета Boeing 737 в Казани в 2013 году. Тогда Межгосударственный авиационный комитет выяснил, что основной причиной трагедии стала неподготовленность экипажа и неправомерная сертификация командира воздушного судна (см. «Ъ» от 4 мая).

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Новая инициатива Росавиации, полагают источники «Ъ», может лишить свидетельств около 5 тыс. действующих пилотов — выпускников частных и государственных училищ, среди которых Красный Кут, Бугуруслан, Сасово (их телефоны вечером 22 августа не отвечали).

Сейчас в РФ работают две схемы подготовки пилотов: начальная в рамках среднего или высшего образования по федеральному госстандарту и дополнительная профессиональная переподготовка специалистов с техническим средним или высшим образованием. Начальную подготовку в основном осуществляют шесть государственных заведений: вузы в Петербурге и Ульяновске (программы длительностью пять лет) и четыре училища (два года десять месяцев). Стоимость обучения одного пилота составляет 2−3 млн руб. (бюджетных или собственных средств) за весь период, включая летный модуль в 150 часов. По окончании выдается свидетельство коммерческого пилота. Частные училища по большей части занимаются профессиональной переподготовкой, но могут и учить пилотов с нуля.

В 2016 году в летные образовательные заведения Росавиации поступили 805 человек (325 — в вузы, 480 — в училища), а выпуск составил 735 человек, из которых 314 — окончили вузы, а 421 — училища. В 2005 году число поступивших составляло 215 человек, а пик пришелся на 2013 год, когда в вузы было принято 940 студентов.

В целом отзыв лицензий у пилотов — нормальная практика. За несколько лет было аннулировано около 400 документов. Однако с лета 2016 года порядок отзыва вызывает вопросы у участников рынка, и наиболее ярким примером стало развитие ситуации как раз вокруг ЧЛУГА (создано в 2008 году на базе «Челавиа»).

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До августа 2016 года Росавиация не находила нарушений в работе учебного центра в Челябинске, выдавая его выпускникам пилотские свидетельства. Но после того как в августе истек срок действия сертификата ЧЛУГА на переподготовку, Росавиация отказалась его продлевать. Как рассказывают в ЧЛУГА, ведомство пыталось полностью остановить его учебные программы, в том числе путем обращений в Уральскую транспортную прокуратуру, Ространснадзор, Рособрнадзор, к ректору ЮУрГУ (ЧЛУГА — партнер вуза). Но в рамках среднего профессионального и дополнительного профессионального образования людей, не имеющих летной подготовки, можно обучать на основании лицензии министерства образования Челябинской области. По окончании обучения выдается диплом и присваивается квалификация. Но свидетельство авиационного специалиста выдает Росавиация по итогам тестов, и многие выпускники получить его не могут.

Борис Рыбак из Infomost считает, что события последних месяцев в сфере российского авиационного образования ведут к сокращению базы летчиков в стране, что будет иметь «крайне негативные последствия для отрасли». Профессия пилота, поясняет эксперт, станет еще более дефицитной, стоимость труда вырастет, а отток специалистов за рубеж ускорится.