Роспотребнадзор забраковал 289 кг рыбы в торговых точках Иркутской области
Виновные лица оштрафованы на 120,5 тысячи рублей.
Виновные лица оштрафованы на 120,5 тысячи рублей.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области забраковало 23 партии рыбы общим объемом 289 кг в торговых точках области. По результатам проверок вынесено 45 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 120,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
На территории Иркутской области находится 3789 предприятий торговли, общественного питания и перерабатывающей промышленности, на которых реализуется рыбная продукция.
«Основными нарушениями являются — отсутствие на транспортной упаковке необходимой информации на русском языке о наименовании и месте нахождения изготовителя, дате изготовления, условий и сроков годности; нарушение условий хранения рыбной продукции; нарушение требований к продукции по показателю “массовая доля глазури”, введение в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств товаров», — сообщили в
Виновным лицам выданы предписания об устранении нарушений.