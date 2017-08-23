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10:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Роспотребнадзор забраковал 289 кг рыбы в торговых точках Иркутской области

Виновные лица оштрафованы на 120,5 тысячи рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области забраковало 23 партии рыбы общим объемом 289 кг в торговых точках области. По результатам проверок вынесено 45 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 120,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На территории Иркутской области находится 3789 предприятий торговли, общественного питания и перерабатывающей промышленности, на которых реализуется рыбная продукция.

«Основными нарушениями являются — отсутствие на транспортной упаковке необходимой информации на русском языке о наименовании и месте нахождения изготовителя, дате изготовления, условий и сроков годности; нарушение условий хранения рыбной продукции; нарушение требований к продукции по показателю “массовая доля глазури”, введение в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств товаров», — сообщили в пресс-службе.

Виновным лицам выданы предписания об устранении нарушений.

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