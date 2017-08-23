В Омской области почти 140 000 пенсионеров продолжают трудиться

По данным ГУ — Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, в регионе продолжают трудиться почти 140 тысяч пенсионеров. Это 23% от общего количества вышедших на пенсию. Именно им в августе произвели беззаявительный перерасчет страховых пенсий.

Отмечается, что в среднем прибавка к пенсии составила 158,15 рублей, а максимальная прибавка — от 214,23 до 235,74 рублей в зависимости от того, работает сейчас пенсионер или нет. Максимальное увеличение получили те пенсионеры, которым в 2016 году выплачивали заработную плату свыше 20 000 рублей в месяц.