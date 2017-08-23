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07:34 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске полностью завершили опрессовку

Подготовка теплосетей к новому отопительному сезону в Челябинске официально завершена, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Все прошло без сбоев, отчитались в уральской теплосетевой компании.

Теперь уже без ограничения горячего водоснабжения в домах будут продолжаться работы по замене трубопроводов и ремонту магистральных теплотрасс в некоторых районах Челябинска.

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