В Челябинске полностью завершили опрессовку
Подготовка теплосетей к новому отопительному сезону в Челябинске официально завершена, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Подготовка теплосетей к новому отопительному сезону в Челябинске официально завершена, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Все прошло без сбоев, отчитались в уральской теплосетевой компании.
Теперь уже без ограничения горячего водоснабжения в домах будут продолжаться работы по замене трубопроводов и ремонту магистральных теплотрасс в некоторых районах Челябинска.