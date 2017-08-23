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07:29 (мск), источник: СуперОмск

Фролов рассказал о покупке 30 новых автобусов для Омска

На приобретение новых автобусов администрация города потратит 140 млн рублей.

Администрация города объявила торги на покупку в лизинг новых автобусов на сумму 66 млн рублей в рамках 14 электронных аукционов. Для Омска будут приобретены ПАЗики с колесной формулой 4×2, задними ведущими колесами, автоматическими коробками передач, высокотехнологичными дизельными двигателями экологического класса «Евро 4» или выше. Каждый автобус будет вмещать не менее 64 пассажиров.

«В этом году мы приобретем для муниципального пассажирского транспорта сразу 30 единиц новой техники на сумму свыше 140 миллионов рублей», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

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