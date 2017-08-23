Фролов рассказал о покупке 30 новых автобусов для Омска

Администрация города объявила торги на покупку в лизинг новых автобусов на сумму 66 млн рублей в рамках 14 электронных аукционов. Для Омска будут приобретены ПАЗики с колесной формулой 4×2, задними ведущими колесами, автоматическими коробками передач, высокотехнологичными дизельными двигателями экологического класса «Евро 4» или выше. Каждый автобус будет вмещать не менее 64 пассажиров.