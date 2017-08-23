В Верхней Синячихе программа переселения вылилась в «уголовку»

Реализация программы переселения из аварийного жилья в поселке Верхняя Синячиха под Алапаевском стала поводом для возбуждения уголовного дела о халатности. Пока оно бесфигурантное.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР, 92-летняя ветеран труда с несколькими односельчанами проживают в домах, официально признанных аварийными. Однако их по каким-то причинам не расселяют.