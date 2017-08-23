В Верхней Синячихе программа переселения вылилась в «уголовку»
Пока дело бесфигурантное.
Пока дело бесфигурантное.
Реализация программы переселения из аварийного жилья в поселке Верхняя Синячиха под Алапаевском стала поводом для возбуждения уголовного дела о халатности. Пока оно бесфигурантное.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Стоит отметить, что проблемы с программой переселения есть и в других свердловских муниципалитетах: в Березовском, Первоуральске, Камышлове, Таборах, Ивделе, Шале, Тавде, Ирбите и Верхней Туре. В Невьянском ГО люди вынуждены жить в бараках без крыши 1905 года постройки, которые