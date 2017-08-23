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09:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Индонезия заплатит за комсомольские истребители деньгами и сырьем

Стала известна стоимость контракта на поставку Су-35.

Источник: Хабаровский край сегодня

Индонезия купит у России 11 истребителей Су-35 общей стоимостью $1,14 млрд и заплатит за самолеты деньгами и сырьем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Reuters.

Почти половину контракта страна оплатит поставками сырьевых товаров — на сумму $570 млн. Ожидается, что Россия будет поэтапно передавать самолеты с 2019 года.

В совместном заявлении министра торговли Индонезии Энггартиасто Лукиты и министра обороны страны Рямизарда Рякуду говорится, что подробности относительно типа и объема сырья еще обсуждаются. Ранее Лукита говорил, что поставки могут включать пальмовое масло, чай и кофе, уточняет Reuters.

Напомним, Россия согласовала с Индонезией контракт на поставку Су-35 в июне этого года. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», истребитель разработан в ОКБ имени Сухого. Это глубокая модернизация Су-27 с целью значительного повышения эффективности его боевого применения по воздушным, наземным и морским целям. В конструкции самолета Су-35 применены самые удачные технические решения, отработанные ранее на самолетах семейства Су-27/Су-30.

Серийное производство Су-35 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина.

Справка

Одноместный сверхманевренный истребитель поколения 4++ предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Основными особенностями самолета Су-35 являются:

Высокие летно-технические характеристики, наличие режима сверхманевренности. Информационно-прицельные системы большого радиуса действия. Современная помехозащищенная зашифрованная система связи и информационного обмена как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами. Высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» большой, средней и малой дальности, размещаемого на 14 точках подвески. Высокоэффективная система радиоэлектронного противодействия и обороны. Система радиотехнической разведки. Конструктивные мероприятия по снижению радиолокационной заметности. Новая система кабиной индикации на основе МФИ с повышением объема и качества представляемой информации. Система дозаправки топливом в полете.

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