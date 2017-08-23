В Челябинской области оценят инвестпривлекательность муниципалитетов

Об этом шла речь на встрече главы региона и руководителя Агентства Светланой Чупшевой, посетившей Челябинск с рабочим визитом.

Как отметил Борис Дубровский, по итогам прошлого года в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Челябинская область поднялась с 32 на 22 место, но не вошла в первую двадцатку, как планировалось. Губернатор поручил своим подчиненным усилить работу по каждой целевой модели, а для оценки работы бизнеса в каждой территории создать рейтинг инвестпривлекательности муниципалитетов.

Он позволит изучить созданные для предпринимателей условия, а также выявить лучшие практики в территориях и стимулировать глав к созданию более благоприятных условий для бизнеса.

Рейтинг будет проводиться по трем группам (крупные городские округа, остальные города и муниципальные районы) и в трех номинациях (лучшее муниципальное образование по созданию благоприятного инвестклимата, по развитию малого и среднего предпринимательства, а также по содействию развитию конкуренции и муниципально-частного партнерства).

Победители рейтинга в каждой группе, которые определятся по наибольшей сумме набранных баллов, получат финансовое поощрение в размере двух миллионов рублей. Эти средства они смогут направить на подготовку проектов, развитие инфраструктуры и институтов поддержки предпринимательства и инвесторов.