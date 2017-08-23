Владивосток связали прямым рейсом с Улан-Удэ
В Международном аэропорту Владивосток открыт новый регулярный рейс, сообщает ИА «Deita. ru». Самолет будет летать по маршруту Владивосток-Улан-Удэ-Красноярск.
В Международном аэропорту Владивосток открыт новый регулярный рейс, сообщает ИА «Deita. ru». Самолет будет летать по маршруту Владивосток-Улан-Удэ-Красноярск.
Полеты на данном направлении выполняет авиакомпания «Саратовские авиалинии».
Первый рейс отправился из столицы Приморья вчера, 21 августа. Выполнение полетов запланировано 1 раз в неделю по понедельникам с вылетом из международного аэропорта в 06:45 (время местное). На маршруте задействовано воздушное судно АН-148 — пишет
Михаил Грач.