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09:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивосток связали прямым рейсом с Улан-Удэ

В Международном аэропорту Владивосток открыт новый регулярный рейс, сообщает ИА «Deita. ru». Самолет будет летать по маршруту Владивосток-Улан-Удэ-Красноярск.

Полеты на данном направлении выполняет авиакомпания «Саратовские авиалинии».

Первый рейс отправился из столицы Приморья вчера, 21 августа. Выполнение полетов запланировано 1 раз в неделю по понедельникам с вылетом из международного аэропорта в 06:45 (время местное). На маршруте задействовано воздушное судно АН-148 — пишет пресс-служба аэропорта «Владивосток».

Михаил Грач.

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