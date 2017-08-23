Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Миллионер Пол Аллен обнаружил потерянный 72 года назад корабль
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Почему диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - мнение
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
08:11 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские производители попросили мэра лоббировать их интересы в торговых сетях

Власти и бизнес-сообщество обсудили ход проекта «Сделано в Новосибирске».

Вчера в торговом комплексе «Сибирский гигант» в Советском районе руководство Новосибирска провело совещание с ритейлерами и местными поставщиками. Его участники обсудили ход стартовавшего осенью 2016 года проекта «Сделано в Новосибирске», который призван продвигать продукцию новосибирского производства.

По мнению представителей властей, сопровождение продукции местного производства ценниками с брендом «Сделано в Новосибирске» оказалось эффективным.

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Останин сообщил собравшимся результаты опроса около 1 тыс. предпринимателей, проведенного его подчиненными. 52% бизнесменов считают, что спрос на товары вырастет, если они будут маркированы такими ценниками. По мнению председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству горсовета Игоря Салова, как минимум, половина продукции в новосибирских магазинах должна быть местной.

«Когда наш продукт отмечен этим знаком, мы считаем, потребитель быстрее находит товар и уходит из магазина удовлетворенным», — согласился представитель ООО «Первая крупяная компания» Алексей Токарец.

Впрочем, как выяснилось на совещании, гораздо более важной проблемой производители считают доступ к прилавкам магазинов местных сетей.

«Наш товар могут заметить в Москве, и только потом он появляется в Новосибирске», — констатировал господин Токарец.

По словам гендиректора ООО «Сибирский промышленный холдинг» Виктории Бабкиной, предприятия компании производят бытовую химию по уникальной рецептуре с международными сертификатами качества. Но четырехмесячные переговоры о возможности выставить продукцию на полки новосибирских гипермаркетов ни к чему не привели.

«Пустите нас, пожалуйста!», — обратилась госпожа Бабкина к мэру Анатолию Локтю.

Директор ООО «Формула» (производство круп и макарон) Яна Смирнова предложила главе города ввести квоту на обязательное присутствие в торговых комплексах товаров малоизвестных местных брендов.

«Дайте нам шанс тестово попродаваться», — попросила она, глядя на Анатолия Локтя.

«Что-бы что-то тестировать, нужно что-то убрать с полок», — ответил на вопрос господина Локтя о такой возможности гендиректор «Сибирского гиганта» Александр Егоров.

Сам господин Егоров отметил, что местные бизнесмены не изучают потребности сетей, а предлагают то, что уже давно представлено в ассортименте.

«Мы бегаем по всей стране, ищем, где купить баранину, свинину. А ее просто нет», — привел пример руководитель «Сибирского гиганта».

По итогам совещания Анатолий Локоть дал поручение господину Останину придумать над тем, как помочь производителям, которые не могут попасть в крупные торговые сети. Это, в первую очередь, «вопрос коммуникации», считает мэр Новосибирска.

«За последнее время порядка 34 компаний вошли в торговые сети благодаря тому, что на площадке нашего департамента они нашли контакты, необходимые для решения их вопросов», — сказал Sibnovosti.ru Максим Останин.

Ранее правительство Новосибирской области сообщало, что в настоящее время более 65% продукции в крупных торговых сетях Новосибирской области представлено местными товаропроизводителями, по ряду позиций — 80−90%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Красноярске аренда квартир рядом с вузами подорожала на 10%
СМИ узнали о возможном отзыве свидетельств у пяти тысяч пилотов
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Рябков: Россия начинает подготовку ответных мер на санкции США
Минэкономразвития предложило закрыть программу по охране Байкала
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД объявило награду за данные об убийце пауэрлифтера Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь