Новосибирские производители попросили мэра лоббировать их интересы в торговых сетях

Вчера в торговом комплексе «Сибирский гигант» в Советском районе руководство Новосибирска провело совещание с ритейлерами и местными поставщиками. Его участники обсудили ход стартовавшего осенью 2016 года проекта «Сделано в Новосибирске», который призван продвигать продукцию новосибирского производства.

По мнению представителей властей, сопровождение продукции местного производства ценниками с брендом «Сделано в Новосибирске» оказалось эффективным.

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Останин сообщил собравшимся результаты опроса около 1 тыс. предпринимателей, проведенного его подчиненными. 52% бизнесменов считают, что спрос на товары вырастет, если они будут маркированы такими ценниками. По мнению председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству горсовета Игоря Салова, как минимум, половина продукции в новосибирских магазинах должна быть местной.

«Когда наш продукт отмечен этим знаком, мы считаем, потребитель быстрее находит товар и уходит из магазина удовлетворенным», — согласился представитель ООО «Первая крупяная компания» Алексей Токарец.

Впрочем, как выяснилось на совещании, гораздо более важной проблемой производители считают доступ к прилавкам магазинов местных сетей.

«Наш товар могут заметить в Москве, и только потом он появляется в Новосибирске», — констатировал господин Токарец.

По словам гендиректора ООО «Сибирский промышленный холдинг» Виктории Бабкиной, предприятия компании производят бытовую химию по уникальной рецептуре с международными сертификатами качества. Но четырехмесячные переговоры о возможности выставить продукцию на полки новосибирских гипермаркетов ни к чему не привели.

«Пустите нас, пожалуйста!», — обратилась госпожа Бабкина к мэру Анатолию Локтю.

Директор ООО «Формула» (производство круп и макарон) Яна Смирнова предложила главе города ввести квоту на обязательное присутствие в торговых комплексах товаров малоизвестных местных брендов.

«Дайте нам шанс тестово попродаваться», — попросила она, глядя на Анатолия Локтя.

«Что-бы что-то тестировать, нужно что-то убрать с полок», — ответил на вопрос господина Локтя о такой возможности гендиректор «Сибирского гиганта» Александр Егоров.

Сам господин Егоров отметил, что местные бизнесмены не изучают потребности сетей, а предлагают то, что уже давно представлено в ассортименте.

«Мы бегаем по всей стране, ищем, где купить баранину, свинину. А ее просто нет», — привел пример руководитель «Сибирского гиганта».

По итогам совещания Анатолий Локоть дал поручение господину Останину придумать над тем, как помочь производителям, которые не могут попасть в крупные торговые сети. Это, в первую очередь, «вопрос коммуникации», считает мэр Новосибирска.

«За последнее время порядка 34 компаний вошли в торговые сети благодаря тому, что на площадке нашего департамента они нашли контакты, необходимые для решения их вопросов», — сказал Sibnovosti.ru Максим Останин.