Новосибирские производители попросили мэра лоббировать их интересы в торговых сетях
Власти и
Власти и
Вчера в торговом комплексе «Сибирский гигант» в Советском районе руководство Новосибирска провело совещание с ритейлерами и местными поставщиками. Его участники обсудили ход стартовавшего осенью 2016 года проекта «Сделано в Новосибирске», который призван продвигать продукцию новосибирского производства.
По мнению представителей властей, сопровождение продукции местного производства ценниками с брендом «Сделано в Новосибирске» оказалось эффективным.
Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Останин сообщил собравшимся результаты опроса около 1 тыс. предпринимателей, проведенного его подчиненными. 52% бизнесменов считают, что спрос на товары вырастет, если они будут маркированы такими ценниками. По мнению председателя комиссии по
«Когда наш продукт отмечен этим знаком, мы считаем, потребитель быстрее находит товар и уходит из магазина удовлетворенным», — согласился представитель ООО «Первая крупяная компания» Алексей Токарец.
Впрочем, как выяснилось на совещании, гораздо более важной проблемой производители считают доступ к прилавкам магазинов местных сетей.
«Наш товар могут заметить в Москве, и только потом он появляется в Новосибирске», — констатировал господин Токарец.
По словам гендиректора ООО «Сибирский промышленный холдинг» Виктории Бабкиной, предприятия компании производят бытовую химию по уникальной рецептуре с международными сертификатами качества. Но четырехмесячные переговоры о возможности выставить продукцию на полки новосибирских гипермаркетов ни к чему не привели.
«Пустите нас, пожалуйста!», — обратилась госпожа Бабкина к мэру Анатолию Локтю.
Директор ООО «Формула» (производство круп и макарон) Яна Смирнова предложила главе города ввести квоту на обязательное присутствие в торговых комплексах товаров малоизвестных местных брендов.
«Дайте нам шанс тестово попродаваться», — попросила она, глядя на Анатолия Локтя.
«Что-бы
Сам господин Егоров отметил, что местные бизнесмены не изучают потребности сетей, а предлагают то, что уже давно представлено в ассортименте.
«Мы бегаем по всей стране, ищем, где купить баранину, свинину. А ее просто нет», — привел пример руководитель «Сибирского гиганта».
По итогам совещания Анатолий Локоть дал поручение господину Останину придумать над тем, как помочь производителям, которые не могут попасть в крупные торговые сети. Это, в первую очередь, «вопрос коммуникации», считает мэр Новосибирска.
«За последнее время порядка 34 компаний вошли в торговые сети благодаря тому, что на площадке нашего департамента они нашли контакты, необходимые для решения их вопросов», — сказал Sibnovosti.ru Максим Останин.
Ранее правительство Новосибирской области сообщало, что в настоящее время более 65% продукции в крупных торговых сетях Новосибирской области представлено местными товаропроизводителями, по ряду позиций — 80−90%.