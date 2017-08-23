В Челябинске УФАС потребовало от чиновников снести 18 киосков

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Ведомство установило, что в результате неудовлетворительной работы комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска и управления по торговле и услугам администрации города отдельным хозяйствующим субъектам были созданы необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности.

Так, три фирмы и пять индивидуальных предпринимателей продавали товары в незаконно размещенных киосках. В указанных точках продажи потребители могли приобрести хлебобулочные изделия, молочные и мясные продукты, печатные издания и табачную продукцию.