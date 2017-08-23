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08:16 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске УФАС потребовало от чиновников снести 18 киосков

В Ленинском районе Челябинска УФАС выявило 18 нестационарных торговых объектов.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Ведомство установило, что в результате неудовлетворительной работы комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска и управления по торговле и услугам администрации города отдельным хозяйствующим субъектам были созданы необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности.

Так, три фирмы и пять индивидуальных предпринимателей продавали товары в незаконно размещенных киосках. В указанных точках продажи потребители могли приобрести хлебобулочные изделия, молочные и мясные продукты, печатные издания и табачную продукцию.

УФАС выдало предупреждение о прекращении указанных действий. Так, до 1 сентября КУИЗО должен направить предпринимателям уведомления о демонтаже незаконных торговых объектов, а до 30 сентября ларьки должны демонтировать, а с предпринимателей взыскать плату за их размещение и эксплуатацию.

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