На реках Гомельщины из-за обмеления останавливают паромные переправы

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сейчас по обе стороны реки волнуется-бурлит народ. Для здешних окрестностей Светлогорского и Жлобинского районов не было пути короче, чем на пароме через Березину. Однако на неделе попытка экипажа проделать обычный маршрут закончилась ровно на середине пути. Паром увяз в песке. Речные рейсы отменили. Теперь местным жителям придется проделывать крюк в 100 километров. Для сельчан — проблема.

С 1 сентября эта проблема появится и у студентов Краснобережского государственного аграрного колледжа, которые тем же путем обычно добираются туда-обратно. Как быть? Дорожники, обслуживающие паромную переправу, обещают применить уже проверенный способ: через пару недель прибудет земснаряд, будут углублять дно, чтобы наладить короткое сообщение и поддержать его хотя бы до 1 ноября. Правда, тут же оговариваются. В прошлом году также углубляли. Помогло, но ненадолго.

Беда с реками четко прослеживается последние три года. Критическим был 2015-й. Тогда рекорды летней засухи ударили антирекордами по водной глади. Отметки уровня воды упали до исторических. Увы, наметившаяся тенденция закрепляется. И если в прежние времена речники по экономическим соображениям сворачивали пассажирские и сводили к оптимальному минимуму грузовые перевозки, то теперь разговор о другом — реки не дают хода судам. Летом навигация порой длится всего-то два месяца. Местами в июле она уже останавливается.

К этой картине можно добавить штрихи из обывательских сюжетов. Недавно довелось побывать на Припяти. Ширина как у Волги. Взглядом не охватить. А зайдешь — воды по колено. Прямо как в Азовском море. Или Сож. С железнодорожного моста через реку открывается чудеснейший вид на серебристое зеркало. Но только отвел глаза в сторону — затянутые ряской береговые полосы, от которых тянет болотом. Еще хуже с озерами. Малые просто исчезают…

Сегодня ученые дают расклад целостного видения происходящего. Прежде всего суть дела в климатических переменах. Последние 25 лет потепление в Беларуси идет интенсивными темпами. За четверть века температура выросла на 1,3 градуса. Если во времена нашего детства +30 считалось аномалией лета, то нынче — обычное явление, к которому мы научились приспосабливаться кондиционерами и активным пляжным отдыхом. Но к чему оно привело? На юге страны появилась новая агроклиматическая зона, которая полностью охватывает Белорусское Полесье. Реалии таковы: дождей и влаги больше не становится, уровень воды в реках снижается, русла малых водоемов быстро зарастают. Хорошего мало.

Только вот ждать милости от природы, уповать на дожди и паводок, объяснять происходящее только глобальным потеплением — путь, по всей видимости, ошибочный. Потерять реки легко. Есть тому разные примеры и в ближнем зарубежье, и в дальних странах. Причин тому опять же может быть сколько угодно. К слову, в Китае с родственной проблемой столкнулись после вырубки лесных насаждений в водоохранных зонах. Когда осознали масштабы бедствия, то бросили все силы на озеленение речных берегов. Чтобы восстановить водный баланс, стране понадобились десятилетия…

Отсюда нам наука. Для того чтобы реально оценить ситуацию, ее развитие и последствия, проблему обмеления наших рек следует глубоко и всесторонне изучить, разработав комплексный подход с привязкой к местности. Не случайно в ученых кругах все крепче мнение: наивно надеяться на естественное восстановление водного баланса, пора принимать встречные меры. Какими они будут, должны решать специалисты. Главное — решать проблемы не от засухи к засухе, а комплексно и с научным подходом.