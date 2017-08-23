Польское телевидение предупреждает о ликвидации «Белсата»

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В настоящее время, по словам директора телеканала Агнешки Ромашевской-Гузы, внешнеполитическое ведомство профинансировало всего треть из годового бюджета Белсата в 6 миллионов евро. Недостающее добавило TVP из своих коммерческих средств. Понятно, почему Я. Курски ставит вопрос предельно жестко: Телеканал может прекратить свое существование, хотя и дипломатично оговаривается: Это не ультиматум, а попытка спасти.

Напомним, о сокращении финансирования Белсата МИД Польши заявил еще в прошлом году. Среди немногочисленных зрителей и сотрудников канала поднялась волна протестов, писались открытые письма и делались громкие заявления. Дошло до того, что несколько наших активистов протестовали у наших правительственных зданий, требуя, чтобы наше государство оплатило вещание телеканала, принадлежащего другому государству. Вот что бывает, когда логику заменяют либеральные или какие еще в тех головах ценности.