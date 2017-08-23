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08:32 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Польское телевидение предупреждает о ликвидации «Белсата»

Руководитель польского телевидения TVP Яцек Курски написал письмо главе МИД Польши Витольду Ващиковски со словами, что видит необходимость в существовании телеканала для Беларуси, но польское телевидение не справится финансировать его самостоятельно. Речь про Белсат. Иначе говоря, кому это необходимо, пусть тот за Белсат и заплатит.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В настоящее время, по словам директора телеканала Агнешки Ромашевской-Гузы, внешнеполитическое ведомство профинансировало всего треть из годового бюджета Белсата в 6 миллионов евро. Недостающее добавило TVP из своих коммерческих средств. Понятно, почему Я. Курски ставит вопрос предельно жестко: Телеканал может прекратить свое существование, хотя и дипломатично оговаривается: Это не ультиматум, а попытка спасти.

Напомним, о сокращении финансирования Белсата МИД Польши заявил еще в прошлом году. Среди немногочисленных зрителей и сотрудников канала поднялась волна протестов, писались открытые письма и делались громкие заявления. Дошло до того, что несколько наших активистов протестовали у наших правительственных зданий, требуя, чтобы наше государство оплатило вещание телеканала, принадлежащего другому государству. Вот что бывает, когда логику заменяют либеральные или какие еще в тех головах ценности.

За 10 лет существования Белсату, по его же словам, помогали из ЕС, Америки и Канады, велись переговоры с Би-би-си, но основные деньги всегда платил польский МИД. Еще прошлой зимой В. Ващиковски заявил, что увеличение расходов на польские консульские службы и на поддержку сирийских беженцев должно заставить канал искать другие источники финансирования. Судя по всему, их нет. То ли плохо искали эти полгода, то ли были уверены, что никуда польский налогоплательщик не денется, то ли все доноры разочаровались после десяти лет безуспешных попыток получить хоть какой-то приемлемый рейтинг.

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