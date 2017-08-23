Как изменятся тарифы ЖКХ

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает изменить подход: тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами будет привязан не к кубам, а к жильцам, зарегистрированным в доме или квартире.

Однако, как уточнили в отделе по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза, методики расчета пока нет. Но то, что в Минске, например, тариф на мусор скоро станет дифференцированным — факт. И будет зависеть от того, есть ли в доме мусоропровод, как часто вывозят отходы, имеются ли контейнеры для раздельного сбора.

Принцип такой: не хотите заваривать мусоропровод и разделять мусор — платите больше. Стоит задуматься: по прогнозам МАРТ, к началу 2018 года вывоз твердых коммунальных отходов подорожает на 19%. Все тарифы проиндексируют в сентябре (на 8%) и декабре (ориентировочно на 10%). А с 1 января стоимость коммунальных услуг вырастет на традиционные 5 долларов. Весомее всего подорожают вода и канализация — на 27,7% и 48,5% соответственно.