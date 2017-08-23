Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Новый бизнес принес двум россиянам 1 млн руб. выручки за месяц
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
08:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Как изменятся тарифы ЖКХ

Вроде и немного люди платят за обезвреживание отходов, а нареканий на тариф масса. Утверждается он в каждом районе и крупных городах отдельно и зависит от фактического образования отходов. Но как объяснить одинокому пенсионеру в частном доме, что он должен заплатить за вывоз нескольких кубов мусора, которого у него реально нет?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает изменить подход: тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами будет привязан не к кубам, а к жильцам, зарегистрированным в доме или квартире.

Однако, как уточнили в отделе по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза, методики расчета пока нет. Но то, что в Минске, например, тариф на мусор скоро станет дифференцированным — факт. И будет зависеть от того, есть ли в доме мусоропровод, как часто вывозят отходы, имеются ли контейнеры для раздельного сбора.

Принцип такой: не хотите заваривать мусоропровод и разделять мусор — платите больше. Стоит задуматься: по прогнозам МАРТ, к началу 2018 года вывоз твердых коммунальных отходов подорожает на 19%. Все тарифы проиндексируют в сентябре (на 8%) и декабре (ориентировочно на 10%). А с 1 января стоимость коммунальных услуг вырастет на традиционные 5 долларов. Весомее всего подорожают вода и канализация — на 27,7% и 48,5% соответственно.

Как утверждают специалисты, этого будет достаточно, чтобы выйти на оплату 100% себестоимости основных услуг, кроме тепловой энергии. В частности, коммуналка в двухкомнатной квартире площадью 48 кв. м с тремя жильцами в отопительный период составит 93 рубля при уровне возмещения всего комплекса услуг 74,8%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
КНДР пригрозила атаковать американскую военную базу в Тихом океане
СМИ узнали о возможном отзыве свидетельств у пяти тысяч пилотов
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Рябков: Россия начинает подготовку ответных мер на санкции США
Минэкономразвития предложило закрыть программу по охране Байкала
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД объявило награду за данные об убийце пауэрлифтера Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь