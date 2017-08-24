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18:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Квартиры с видом на «Мою улицу»

Жилье дорожает после реконструкции центра Москвы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным аналитического центра ЦИАНа, с марта 2015 года, когда программа «Моя улица» только готовилась к старту, по июнь 2017 года цены на вторичное жилье в кварталах, соседствующих с реконструируемыми общественными пространствами, подорожали на 3,3%, до 400 тыс. руб. за 1 кв. м.

В исследование не вошли дома класса де-люкс.
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На улицах, где непосредственно идет ремонт, жилье тоже дорожает, но не так интенсивно — на 0,7%, до 378 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом по Центральному административному округу (ЦАО), где реализуется программа «Моя улица», цены за рассматриваемый период упали на 2,6%, до 321 тыс. руб. за 1 кв. м.

В ЦАО около 4,8 тыс. жилых домов, из них 741 объект на магистралях, попавших в 2015—2016 годах под реконструкцию в рамках программы, и 694 дома в прилегающих кварталах. Динамика цен на всех улицах разная. На ключевых для риэлторов улицах (это те, на которых в продажу поступает более десяти лотов в квартал) с марта 2015 года по июнь 2017 года существенное подорожание зафиксировано на Новокузнецкой (на 16%), на Большой Бронной и Малой Бронной (11%), на Большой Полянке (11%). В то же время на Долгоруковской улице цены упали на 16%, на Таганке — на 14%, на Новом Арбате — на 9%, на этих магистралях реконструкция либо идет, либо недавно завершилась.

Эксперты ЦИАНа объясняют это тем, что цены растут не сразу, а через три-четыре квартала после окончания работ.

Опережающий рост цен в домах, соседствующих с облагороженными улицами, в ЦИАНе объясняют тем, что владельцы квартир получили сразу все преимущества — прогулочные зоны, кафе, рестораны в шаговой доступности.

Несмотря на конкуренцию с предложением на первичном рынке и ужесточение режима парковки, жилье в домах в центре города по-прежнему находит своего покупателя.
Алексей Пыпин
Руководитель аналитического центра ЦИАНа
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По оценкам управляющего партнера «Метриум Групп» Марии Литинецкой, влияние программы «Моя улица» на цены в ЦАО нельзя назвать существенным. «Цены росли в отдельных лотах в пределах 1%», — утверждает она, добавляя, что в большей степени на ценообразование в округе влияет конкуренция с предложением на первичном рынке.

Директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома говорит, что количество звонков от потенциальных покупателей жилья в домах на отреставрированных улицах выросло на 40%. «Это виртуальный спрос, и реального роста числа сделок на вторичном рынке в ЦАО не произошло», — уточняет эксперт.

Во всех столичных округах драйвером цен становится изменение инфраструктуры, и необязательно это способствует росту стоимости жилья — например, после запуска стадиона ЦСКА жилье на 3-й Песчаной улице подешевело на 7−10%, продолжает госпожа Литинецкая.
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Другой пример — анонс строительства станции метро «Беломорская» на севере столицы в середине 2013 года вызвало рост цен на вторичное жилье в том районе на 5−7% за полгода. Но одновременный запуск первого участка Северо-Восточной хорды снизил до минимума ликвидность домов на Зеленоградской улице, так как эстакада прошла на уровне третьего этажа: цены упали на 7−10%. Когда в Люблино появился торговый комплекс «Москва», из-за изменения национального состава района собственники продавали здесь жилье, чтобы переехать, с дисконтом до 7−10%.

На фоне роста цен на отдельных улицах в ЦАО жилье в остальных столичных округах дешевеет. По данным отдела исследований ГК «Миэль», наименьшее падение цен с декабря 2014 года по июнь 2017 года, зафиксировано в Южном административном округе, — на 3,1%. Для сравнения: на западе города жилье подешевело на 11,6%, на северо-западе — на 12,6%, на севере — на 10,8%.

Екатерина Геращенко.

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