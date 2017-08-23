На строительство ЕКАД выделят 8,5 миллиардов рублей из федерального бюджета: по поручению президента

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, обращение об оказании поддержки в завершении строительства южного полукольца ЕКАД Евгений Куйвашев передал главе государства в ходе рабочего визита Владимира Путина в Екатеринбург в июле.

«В целях безусловного исполнения указаний президента Российской Федерации Минтранс России при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов внес в установленном порядке предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд для предоставления субсидий бюджету Свердловской области на софинансирование строительства второго и третьего пусковых комплексов обхода», — говорится в письме за подписью и.о. министра транспорта России Евгения Дитриха.

Министерство транспорта, в частности, считает возможным направить на строительство ЕКАД свыше 2,1 млрд руб. в 2018 году, 1 млрд в 2019 году и 5,5 млрд в 2020 году.

Окончательное решение предстоит принять правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Напомним, строительство ЕКАД началось в 1994 году. Общая протяженность автодороги составит 94,38 км. Объект разбит на шесть участков, пять из которых (58,7 км) были введены в эксплуатацию в период с 1997 по 2011 годы. В настоящее время за счет средств федерального и областного бюджетов ведется строительство последнего участка ЕКАД — южного полукольца (35 км). Этот объект разбит на три пусковых комплекса.

Завершение строительства южного полукольца ЕКАД позволит объединить в единый транспортный узел федеральные автодороги, связывающие Екатеринбург с городами Пермь, Тюмень, Челябинск, а также региональную дорогу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с выходом на Ханты-Мансийск. Это позволит увеличить интенсивность движения автотранспорта, проходящего через Екатеринбург, в 1,5−2 раза. Также завершение работ на автодороге позволит вывести из городской черты 60−80 тыс. автомобилей транзитного транспорта в сутки, что положительно отразится на дорожной и экологической ситуации в Екатеринбурге.