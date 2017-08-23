Более 320 млн. рублей направили аграриям Приморья, пострадавшим от ЧС в 2016 году
Правительство РФ направит приморским сельхозпроизводителям 321 миллион рублей на компенсации ущерба, нанесенного прошлогодним тайфуном «Лайонрок».
Правительство РФ направит приморским сельхозпроизводителям 321 миллион рублей на компенсации ущерба, нанесенного прошлогодним тайфуном «Лайонрок».
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Всего Кабмин выделил сельхозпроизводителям девяти регионов России более 1,3 миллиарда рублей на компенсации ущерба от ЧС в 2016 году.
Напомним, в результате тайфуна «Лайонрок» в Приморье было подтоплено более 28,5 тысяч гектаров посевов.
В начале августа 2017 года на Приморье вновь обрушилась стихия, прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края — Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Предварительный ущерб сельхозпроизводителям составляет 138 миллионов рублей. Сейчас в пострадавших районах продолжается прием и проверка документов пострадавших аграриев.