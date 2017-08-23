Более 320 млн. рублей направили аграриям Приморья, пострадавшим от ЧС в 2016 году

Источник: Вести Приморье

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, денежные компенсации получат те сельхозпроизводители, кто вовремя застраховал свое имущество.

Всего Кабмин выделил сельхозпроизводителям девяти регионов России более 1,3 миллиарда рублей на компенсации ущерба от ЧС в 2016 году.

Напомним, в результате тайфуна «Лайонрок» в Приморье было подтоплено более 28,5 тысяч гектаров посевов.