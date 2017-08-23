Еще два отеля откроют в Екатеринбурге к ЧМ-2018
Екатеринбург. 23 августа.
Екатеринбург. 23 августа.
«В настоящий момент город готов к приему гостей любого уровня, будь то делегации FIFA, представители
Он добавил, что в городе появятся еще два отеля к ЧМ-2018.
«К чемпионату мира предполагается запустить еще два отеля, что еще больше усилит позиции индустрии гостеприимства, однако существующий номерной фонд уже оптимален для проведения мероприятий самого разного масштаба», — пояснил В. Боликов.
Отмечается, что в настоящее время в Екатеринбурге расположено 118 средств размещения, номерной фонд которых насчитывает 5,5 тыс. единиц на 10,7 тыс. мест. В городе находятся отели шести международных операторов — «Хаятт», «Рамада», «Аккор Новотель», «Анжело», «Парк Инн» и «Хилтон».
Кроме того, в городе работают 56 хостелов на более чем тысячу мест.
«Планируется, что к 2018 году их количество превысит 100 единиц», — сообщается в
Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,