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08:47 (мск), источник: Интерфакс

Еще два отеля откроют в Екатеринбурге к ЧМ-2018

Екатеринбург. 23 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Власти Екатеринбурга проверили готовность гостиниц и отелей к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте администрации города.

«В настоящий момент город готов к приему гостей любого уровня, будь то делегации FIFA, представители бизнес-сообщества, болельщики или любые другие гости уральской столицы», — приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова.

Он добавил, что в городе появятся еще два отеля к ЧМ-2018.

«К чемпионату мира предполагается запустить еще два отеля, что еще больше усилит позиции индустрии гостеприимства, однако существующий номерной фонд уже оптимален для проведения мероприятий самого разного масштаба», — пояснил В. Боликов.

Отмечается, что в настоящее время в Екатеринбурге расположено 118 средств размещения, номерной фонд которых насчитывает 5,5 тыс. единиц на 10,7 тыс. мест. В городе находятся отели шести международных операторов — «Хаятт», «Рамада», «Аккор Новотель», «Анжело», «Парк Инн» и «Хилтон».

Кроме того, в городе работают 56 хостелов на более чем тысячу мест.

«Планируется, что к 2018 году их количество превысит 100 единиц», — сообщается в пресс-релизе.

Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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