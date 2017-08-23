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08:53 (мск), источник: Tengrinews

Акишев объяснил последнее ослабление нацвалюты на бирже

Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев прокомментировал ослабление тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Источник: Tengrinews

«В начале августа курс тенге демонстрировал повышенную волатильность на фоне негативных публикаций и отдельных слухов в СМИ и соцсетях о возможной значительной девальвации тенге, — сказал Данияр Акишев. — На самом деле фундаментальных изменений, оправдывающих колебания курса не было. Соответственно, данная динамика имела краткосрочный характер. В настоящее время ситуация на валютном рынке стабилизировалась. По состоянию на 22 августа обменный курс сложился на уровне 333,8 тенге, укрепившись с начала года на 0,2 тенге. Сегодня биржа закрылась на уровне ровно 333 тенге».

Сейчас в обменниках доллар продают за 333,7 тенге, покупают за 333,2 тенге. 22 августа Национальный банк РК заявил, что ситуация с курсом тенге стабилизировалась.

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