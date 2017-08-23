Акишев объяснил последнее ослабление нацвалюты на бирже
Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев прокомментировал ослабление тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев прокомментировал ослабление тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«В начале августа курс тенге демонстрировал повышенную волатильность на фоне негативных публикаций и отдельных слухов в СМИ и соцсетях о возможной значительной девальвации тенге, — сказал Данияр Акишев. — На самом деле фундаментальных изменений, оправдывающих колебания курса не было. Соответственно, данная динамика имела краткосрочный характер. В настоящее время ситуация на валютном рынке стабилизировалась. По состоянию на 22 августа обменный курс сложился на уровне 333,8 тенге, укрепившись с начала года на 0,2 тенге. Сегодня биржа закрылась на уровне ровно 333 тенге».
Сейчас в обменниках доллар продают за 333,7 тенге, покупают за 333,2 тенге. 22 августа Национальный банк РК заявил, что ситуация с курсом тенге стабилизировалась.