На Среднем Урале утилизируется только 5−7% мусора

Источник: УралИнформБюро

Свердловские эксперты считают показатель перерабатываемого в стране мусора в размере 7%, озвученный накануне главой Минприроды РФ Сергеем Донским, завышенным.

«При выведении данного показателя, скорее всего, не учитывались отходы, которые вываливаются незаконно в лесах. Вообще, я думаю, в Свердловской области на утилизацию попадает от 5 до 7% мусора», — прокомментировал «Уралинформбюро» директор ООО «Термопласт» Андрей Сазонов.

По словам специалиста, реально на переработку в регионе можно пустить до 70% твердых коммунальных отходов. «Сначала можно выбрать мусор, который пригоден для использования в качестве вторсырья. После этого пустить на топливо все, что горит. Затем можно кирпичи, отсев и кафель довести до нужной фракции и использовать получившийся материал для рекультивации брошенных карьеров, которых у нас предостаточно. В итоге мусора практически не останется», — добавил Сазонов.