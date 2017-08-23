На Среднем Урале утилизируется только 5−7% мусора
Этот показатель можно довести до 70%.
Этот показатель можно довести до 70%.
Свердловские эксперты считают показатель перерабатываемого в стране мусора в размере 7%, озвученный накануне главой Минприроды РФ Сергеем Донским, завышенным.
«При выведении данного показателя, скорее всего, не учитывались отходы, которые вываливаются незаконно в лесах. Вообще, я думаю, в Свердловской области на утилизацию попадает от 5 до 7% мусора», — прокомментировал «Уралинформбюро» директор ООО «Термопласт» Андрей Сазонов.
По словам специалиста, реально на переработку в регионе можно пустить до 70% твердых коммунальных отходов. «Сначала можно выбрать мусор, который пригоден для использования в качестве вторсырья. После этого пустить на топливо все, что горит. Затем можно кирпичи, отсев и кафель довести до нужной фракции и использовать получившийся материал для рекультивации брошенных карьеров, которых у нас предостаточно. В итоге мусора практически не останется», — добавил Сазонов.
Для максимальной переработки ТКО на Среднем Урале необходимо построить мусоросортировочные и перерабатывающие объекты. Это планируется сделать в рамках проходящей в стране «мусорной» реформы. На данный момент в регионе утверждена территориальная схема по обращению с отходами, разрабатывается электронная программа, которая позволит отслеживать все отходы в режиме онлайн. До конца 2017 года власти Свердловской области планируют определиться с регоператором по обращению с ТКО. Он начнет выставлять квитанции жителям летом 2018 года.