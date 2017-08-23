Дорогу Верх-Каргат — Березовка ремонтируют в Здвинском районе

Протяженность маршрута Верх-Каргат — Березовка — около тринадцати километров. В середине восьмидесятых дорогу уже засыпали щебнем, но от него мало что осталось.

«В распутицу тяжело проехать на автомобилях, которые не полнопроводные, если полнопроводные еще как-то, то на таких машинах сложно было», — говорит водитель Сергей Васильев.

Этот участок школьники проезжают каждый день. Чтобы не рисковать жизнью детей, несколько раз отменяли подвоз учеников, и ребятам приходилось пропускать занятия.

«Газель» даже без детей не могла туда дойти. Лес, связь плохая. Бывали такие ситуации, когда водителю приходилось на дерево залазить, чтобы связаться, сообщить, доедет или не доедет. Переживают родители, переживает администрация, чтобы дети были благополучно доставлены и домой, и до школы, — комментирует заместитель директора Верх-Каргатской школы Наталья Хлюстова.

В этом году выделили деньги на реставрацию самого сложного участка протяженностью 2 километра. Строители уже завершают работы.

«Сделали замеры, проверили, уточнили, подсыпали кое-где, чтобы была конкретная толщина, все было в допуске. Сейчас грейдер все перемешает, выправит, прольем водовозкой и закатаем», — говорит мастер Здвинской дорожной организации Андрей Дружинин.

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Освоить за строительный сезон Здвинской дорожной организации предстоит примерно 70 миллионов рублей. Могли бы и больше. Но развитие строительных предприятий тормозит система проведения аукционов.

«Нам приходится снижать стоимость контракта, соответственно, мы несем убытки. Если взять ремонт улицы Зонова, снижение 26,5%. Мы просто не стали отдавать, потому что мы здесь живем, нам здесь работать и с нас спрос потом будет», — говорит директор Здвинской дорожной организации Роман Зибницкий.