Дорогу Верх-Каргат — Березовка ремонтируют в Здвинском районе
160 миллионов рублей на благоустройство, ремонт, строительство и обслуживание здвинских дорог. В эти дни строители завершают ремонт школьного маршрута
160 миллионов рублей на благоустройство, ремонт, строительство и обслуживание здвинских дорог. В эти дни строители завершают ремонт школьного маршрута
Протяженность маршрута
«В распутицу тяжело проехать на автомобилях, которые не полнопроводные, если полнопроводные еще
Этот участок школьники проезжают каждый день. Чтобы не рисковать жизнью детей, несколько раз отменяли подвоз учеников, и ребятам приходилось пропускать занятия.
«Газель» даже без детей не могла туда дойти. Лес, связь плохая. Бывали такие ситуации, когда водителю приходилось на дерево залазить, чтобы связаться, сообщить, доедет или не доедет. Переживают родители, переживает администрация, чтобы дети были благополучно доставлены и домой, и до школы, — комментирует заместитель директора
В этом году выделили деньги на реставрацию самого сложного участка протяженностью 2 километра. Строители уже завершают работы.
«Сделали замеры, проверили, уточнили, подсыпали
Освоить за строительный сезон Здвинской дорожной организации предстоит примерно 70 миллионов рублей. Могли бы и больше. Но развитие строительных предприятий тормозит система проведения аукционов.
«Нам приходится снижать стоимость контракта, соответственно, мы несем убытки. Если взять ремонт улицы Зонова, снижение 26,5%. Мы просто не стали отдавать, потому что мы здесь живем, нам здесь работать и с нас спрос потом будет», — говорит директор Здвинской дорожной организации Роман Зибницкий.
Скоро дорожники перейдут на школьный маршрут Чулым — Щелчиха. Там уже определили сложные места. Изменить сроки сдачи объекта может только дождливая погода.