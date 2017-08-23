Алматинцы платили по квитанциям за ненужные услуги
Управление жилья и жилищной инспекции изучило правомерность начисления дополнительных платежей. Выяснилось, что таковые включены в квитанции «Алсеко» и ТОО «ИВЦ».
Управление жилья и жилищной инспекции изучило правомерность начисления дополнительных платежей. Выяснилось, что таковые включены в квитанции «Алсеко» и ТОО «ИВЦ».
К подобным платежам относятся взносы на оказание юридических услуг, очистка вентиляционных каналов, справочная служба о вакансиях и прочее.
Однако в соответствии с жилищным законодательством добровольные платежи должны рассматриваться на общем собрании жильцов и приниматься голосованием, чего обычно не происходит.
«Например, в квитанциях ТОО “ИВЦ” такие услуги, как юридические стоят 25 тенге в месяц, справочная — 90 тенге в месяц, справочная о вакансиях — 85 тенге в месяц. При этом не факт, что каждый собственник квартиры, а их у нас в городе Алматы насчитывается 379 338 (квартир), получает юридическую консультацию или пользуется справочником. Даже по предварительным подсчетам, если 30% жителей, не заглядывая в квитанцию, оплатят эти услуги, то это будет в месяц более 22 млн тенге, а в год более 270 млн тенге. Это немалые деньги», — отмечают в управлении жилья.
В итоге из квитанций «Алсеко» и «ИВЦ» исключены все дополнительные платежи, не согласованные с жильцами домов.