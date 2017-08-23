В Башкирии на развязке у Подымалово закрыты правоповоротные съезды

Как сообщили в Упрдор «Приуралье», будут перекрыты правоповоротные съезды в сторону Москвы, Авдона, дорог Уфа — Бирск и М5. Транспорт направляют по левоповоротным съездам.

Дорожные строители в данный момент монтируют водопропускные трубы, устанавливают ограждения, укрепляют обочины и укладывают дорожную одежду. Окончание реконструкции подымаловской развязки намечено на 30 октября текущего года. Она входит в программу реконструкции 10-километрового участка М7 на территории Кушнаренковского и Уфимского районов.