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09:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на развязке у Подымалово закрыты правоповоротные съезды

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. На трассе М7 в Башкирии на развязке у Подымалово (в 23 км от Уфы) изменена схема движения в связи со строительными работами.

Как сообщили в Упрдор «Приуралье», будут перекрыты правоповоротные съезды в сторону Москвы, Авдона, дорог Уфа — Бирск и М5. Транспорт направляют по левоповоротным съездам.

Дорожные строители в данный момент монтируют водопропускные трубы, устанавливают ограждения, укрепляют обочины и укладывают дорожную одежду. Окончание реконструкции подымаловской развязки намечено на 30 октября текущего года. Она входит в программу реконструкции 10-километрового участка М7 на территории Кушнаренковского и Уфимского районов.

Кроме развязки, строится мост через реку Сикияз, пешеходный путепровод, будет установлено электроосвещение. Трасса на этом участке доводится до технической категории IБ — скоростная дорога.

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