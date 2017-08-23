Власти определились, куда доставлять рыбу, выловленную в Балтийском море

Подписанным постановлением устанавливается, что уловы водных биоресурсов, добытых (выловленных) российскими рыбопромысловыми судами при промышленном рыболовстве в Баренцевом, Балтийском, Чёрном морях за пределами внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском море, и рыбная продукция подлежат доставке на территорию России.

В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства от 30 июня 2008 года № 486 водные биоресурсы, выловленные в этих морях, и продукция из них подлежат доставке на территорию России или в находящиеся за пределами России российские рыбоперерабатывающие организации, определяемые Минсельхозом России.