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10:12 (мск), источник: Новый Калининград

Власти определились, куда доставлять рыбу, выловленную в Балтийском море

Правительство РФ установило, куда надо доставлять уловы из Балтийского, Баренцева, Черного моря. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в среду.

Источник: Новый Калининград

Подписанным постановлением устанавливается, что уловы водных биоресурсов, добытых (выловленных) российскими рыбопромысловыми судами при промышленном рыболовстве в Баренцевом, Балтийском, Чёрном морях за пределами внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском море, и рыбная продукция подлежат доставке на территорию России.

В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства от 30 июня 2008 года № 486 водные биоресурсы, выловленные в этих морях, и продукция из них подлежат доставке на территорию России или в находящиеся за пределами России российские рыбоперерабатывающие организации, определяемые Минсельхозом России.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Одновременно признаётся утратившим силу постановление Правительства от 30 июня 2008 года № 486.

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