На 7 участках в Челябинске сегодня ремонтируют дороги

Работы будут вестись в общей сложности на семи участках, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, в течение дня ямы будут заделывать на улицах Дзержинского, Луценко, Цеховой и Героев Танкограда на участке от проспекта Победы до улицы Комарова.

Также новое дорожное покрытие укладывают на участке проспекта Победы от Пионерской в стороны улицы Молодогвардейцев и на улице Люблинской.