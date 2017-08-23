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09:44 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На 7 участках в Челябинске сегодня ремонтируют дороги

План работ на сегодня, 23 августа, огласили челябинские дорожники.

Работы будут вестись в общей сложности на семи участках, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, в течение дня ямы будут заделывать на улицах Дзержинского, Луценко, Цеховой и Героев Танкограда на участке от проспекта Победы до улицы Комарова.

Также новое дорожное покрытие укладывают на участке проспекта Победы от Пионерской в стороны улицы Молодогвардейцев и на улице Люблинской.

Кроме того, подготовительные работы проходят и на проспекте Ленина: работают пылесосы и поливомоечные и подметальные машины, а на фрезерование отведена ночная смена.

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