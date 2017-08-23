На 7 участках в Челябинске сегодня ремонтируют дороги
План работ на сегодня, 23 августа, огласили челябинские дорожники.
План работ на сегодня, 23 августа, огласили челябинские дорожники.
Работы будут вестись в общей сложности на семи участках, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Так, в течение дня ямы будут заделывать на улицах Дзержинского, Луценко, Цеховой и Героев Танкограда на участке от проспекта Победы до улицы Комарова.
Также новое дорожное покрытие укладывают на участке проспекта Победы от Пионерской в стороны улицы Молодогвардейцев и на улице Люблинской.
Кроме того, подготовительные работы проходят и на проспекте Ленина: работают пылесосы и поливомоечные и подметальные машины, а на фрезерование отведена ночная смена.