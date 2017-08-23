Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
Миллионер Пол Аллен обнаружил потерянный 72 года назад корабль
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ поведали, почему Киев недоволен приездом Путина в Севастополь
Для меня это был шок — солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
1070 годовщина независимости Индии
09:42 (мск), источник: ИА Башинформ

АФК «Система» настаивает на отложении заседания в Арбитражном суде Башкирии

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. АФК «Система» заявила о невозможности слушания дела по иску «Роснефти» на 170,6 млрд рублей настоящим составом арбитражного суда Башкортостана. Такое заявление было озвучено сегодня на очередном заседании Арбитражного суда республики.

Основанием для этого заявления послужил незаконно рассмотренный отвод судье Ирине Нурисламовой, допущенный председателем Арбитражного суда РБ.

В настоящее время ходатайство о передаче дела по иску «Роснефти» в иной суд такого же уровня находится на рассмотрении в Апелляционном суде. Вопрос о компетенции Арбитражного суда Башкортостана находится на рассмотрении в Апелляционном суде, и поэтому АФК «Система» настаивает на отложении судебного заседания. Дело подлежит отложению до решения Апелляционного суда, считают юристы АФК «Система».

«Грубейшие нарушения наших прав продолжаются, — считают представители “Системы-инвест”. — Истцы не в состоянии представить доказательную базу, а Арбитражный суд Башкортостана препятствует нам в предоставлении доказательств к настоящему делу. Процесс приобретает односторонний характер, где только у одной стороны есть возможность представить свою позицию».

Между тем, по мнению адвокатов «Башнефти» и «Роснефти», такое заявление не имеет под собой никаких оснований. Отказ в отводе судье Нурисламовой законен.

Читайте также
Суд в Уфе не стал назначать техэкспертизу по иску «Роснефти»

«Обстоятельства, говорящие о невозможности рассматривать дело настоящим составом суда, не имеют под собой никаких оснований», — заявил представитель «Башнефти».

Кроме того, представители АФК «Система» и «Система -инвест» ходатайствуют о неприобщении к делу новых материалов, представленных «Роснефтью» в прошлую пятницу.

«Объем материалов дела увеличился на 10 томов, это порядка 2 тысяч листов. Разбирательство дела невозможно по объективным причинам. Просим отложить судебное разбирательство и предоставить нам время для ознакомления, анализа представленных документов и подготовки содержательных ответов», — обратились ответчики к Арбитражному суду.

«Ответчики не захотели изучать документы по существу, это их отношение к делу. Возможность ознакомиться с материалами была. Времени у ответчика было более чем достаточно», — убежден представитель «Башнефти».

Слушание дела по иску «Роснефти» Арбитражным судом Башкортостана продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ узнали о возможном отзыве свидетельств у пяти тысяч пилотов
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД выплатит награду за данные об убийце Андрея Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь