АФК «Система» настаивает на отложении заседания в Арбитражном суде Башкирии

Основанием для этого заявления послужил незаконно рассмотренный отвод судье Ирине Нурисламовой, допущенный председателем Арбитражного суда РБ.

В настоящее время ходатайство о передаче дела по иску «Роснефти» в иной суд такого же уровня находится на рассмотрении в Апелляционном суде. Вопрос о компетенции Арбитражного суда Башкортостана находится на рассмотрении в Апелляционном суде, и поэтому АФК «Система» настаивает на отложении судебного заседания. Дело подлежит отложению до решения Апелляционного суда, считают юристы АФК «Система».

«Грубейшие нарушения наших прав продолжаются, — считают представители “Системы-инвест”. — Истцы не в состоянии представить доказательную базу, а Арбитражный суд Башкортостана препятствует нам в предоставлении доказательств к настоящему делу. Процесс приобретает односторонний характер, где только у одной стороны есть возможность представить свою позицию».

Между тем, по мнению адвокатов «Башнефти» и «Роснефти», такое заявление не имеет под собой никаких оснований. Отказ в отводе судье Нурисламовой законен.

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«Обстоятельства, говорящие о невозможности рассматривать дело настоящим составом суда, не имеют под собой никаких оснований», — заявил представитель «Башнефти».

Кроме того, представители АФК «Система» и «Система -инвест» ходатайствуют о неприобщении к делу новых материалов, представленных «Роснефтью» в прошлую пятницу.

«Объем материалов дела увеличился на 10 томов, это порядка 2 тысяч листов. Разбирательство дела невозможно по объективным причинам. Просим отложить судебное разбирательство и предоставить нам время для ознакомления, анализа представленных документов и подготовки содержательных ответов», — обратились ответчики к Арбитражному суду.

«Ответчики не захотели изучать документы по существу, это их отношение к делу. Возможность ознакомиться с материалами была. Времени у ответчика было более чем достаточно», — убежден представитель «Башнефти».