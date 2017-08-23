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15:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В промышленность Красноярского края инвестируют 240 млрд рублей

Предприятия утверждают инвестиционные программы на 2018−2020 годы.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В промышленность Красноярского края инвестируют 240 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Крупнейшие предприятия региона утверждают отраслевые и производственные инвестиционные программы на 2018−2020 годы.

Так, к 2020 году объемы отгруженной продукции в металлургии вырастут до 777,5 млрд рублей — по итогам 2016 года они составляли 691,3 млрд. Инвестиции в отрасль к этому времени превысят 146,3 млрд рублей.

Согласно программе «Развитие машиностроения Красноярского края», в ближайшие 3 года предприятия, работающие в этой отрасли, произведут продукцию на 71 млрд рублей. Инвестиции в отрасль вырастут до 22,6 млрд рублей. В энергетике в 2018—2020 годах объемы инвестиций составят 74 млрд рублей.

Сейчас в отраслевые программы вносятся уточнения, после чего эти документы будут утверждены в краевом правительстве.

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