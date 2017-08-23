Определен подрядчик для строительства дороги к новому стадиону

Источник: РИА "Новости"

Определен победитель аукциона на право строительства автодороги на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Автомобильную дорогу рядом со строящимся стадионом Нижний Новгород на Волжской набережной построит ООО «Мистраль».

Начальная максимальная цены контракта составляла 106,5 млн рублей. Всего на аукцион было подано четыре заявки. ООО «Магистраль» предложило цену контракта в размере 105, 9 млн рублей.