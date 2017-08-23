Молдавский лей продолжает терять позиции к доллару и евро

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне17,8746 лея (+0,97 бана) и 21,0099 лея (+0,69 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,8649 лея за один доллар и 21,0030 лея за один евро.