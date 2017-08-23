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10:01 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей продолжает терять позиции к доллару и евро

Стал известен официальный курс валют на среду, 23 августа. Национальная валюта ослабла по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 59.0396   -0.10 € 69.5900   +0.16 ММВБ: $ 59.1200   +0.05 € 69.6500   +0.13
Источник: Actualitati.md

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне17,8746 лея (+0,97 бана) и 21,0099 лея (+0,69 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,8649 лея за один доллар и 21,0030 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,7017 лея за 1 гривну, 4,5822 лея за румынский лей и 0,3026 лея за 1 российский рубль.

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