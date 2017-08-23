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10:22 (мск), источник: NewsKo

Реконструкция стадиона в Гайнах завершится к 1 сентября

22 августа врио губернатора Пермского края Максим Решетников совершил рабочую поездку по Коми-Пермяцкому округу.

В Гайнах заканчивается реконструкция стадиона. Футбольное поле с искусственным покрытием, универсальная площадка, беговые дорожки — всё для занятий спортом будет доступно жителям поселка. На территории стадиона установят ограждение и разместят зрительские трибуны.

Максим Решетников осмотрел строительство спортивного комплекса и отметил, что с его открытием дети и взрослые смогут заниматься физкультурой и спортом рядом с домом.

Реконструкция стадиона идёт в соответствии с графиком работ. Подрядчики заверили врио губернатора, что спортивный комплекс будет сдан к 1 сентября.

Центральная районная больница в Гайнах состоит из поликлиники, стационара, отделения скорой медицинской помощи, Усть-Черновской участковой больницы, 21 фельдшерско-акушерского пункта и двух сельских амбулаторий.

При осмотре поликлиники Максим Решетников распорядился заменить старый рентген-аппарат. Оборудование не менялось с 80-х годов прошлого столетия. Также он дал поручение министерству информационного развития и связи ускорить подключение местных фельдшерско-акушерских пунктов к интернету. В 2018 году все фельдшерские пункты должны быть оснащены скоростным интернетом.

Также врио губернатора посетил районную поликлинику и среднюю школу в Косе. В 2017 году в здании образовательного учреждения поменяли окна и кровлю. К 2019 году в районе планируется построить новую школу в деревне Порошево.

В следующем году начнётся строительство и нового здания школы в Кочево. Сейчас школа находится в здании интерната, а в новой школе на 400 мест, по словам директора Анатолия Васькина, можно будет организовать обучение в одну смену. Строительство планируется начать в 2018 году, а закончить к концу 2019 года. Общая стоимость строительства составит 209,1 млн руб., из них 186,1 млн руб. будет выделено из краевого бюджета.

Посетил Максим Решетников и Кочевскую центральную районную больницу, которая объединяет 23 стационарных фельдшерско-акушерских пункта и один мобильный, который обслуживает семь населённых пунктов в труднодоступных районах с малочисленным населением. При больнице есть поликлиника, расчитанная на 129 посещений в смену, стационар на 27 круглосуточных и на 20 коек дневного стационара.

Как отметила главврач больницы Нина Гончарик, лечебное учреждение укомплектовано всеми узкими специалистами, кроме инфекциониста. С 2015 года по программе «Земский доктор» в Кочево приехали 15 молодых врачей, пятеро из них закончили Пермский государственный медицинский университет по программе целевого обучения.

В Кудымкарской окружной больнице необходимо также строительство хирургического корпуса. По словам главврача Ирины Кылысовой, старый корпус 1934 года постройки срочно нуждается в капитальном ремонте. Площадка под строительство будет выбрана в ближайшее время. Также главврач отметила, что в больнице много вакансий и пригласила врачей на работу в Кудымкар.

«Состояние социальных объектов неплохое. Школы к 1 сентября готовы, оборудование в рабочем состоянии. Сделаны текущие ремонты, окна поменяли. Завершается строительство межшкольного стадиона в Гайнском районе. Работа идёт полным ходом и будет закончена в ближайшее время. Ряд объектов надо строить: школа в Кочево в планах есть, в селе Порошево Косинского района. Внутри Кочевской школы всё хорошо, но надо строить вторую очередь. Программу финансирования школ будем реализовывать объёмом 1 млрд руб. ежегодно из краевого бюджета», — отметил по итогам визита в округ Максим Решетников.

Также, по словам Решетникова, в Коми-Пермяцком округе не хватает ФАПов, сельских амбулаторий. В Усть-Черной будет построена модульная амбулатория вместо старого здания. Финансироваться строительство объектов здравоохранения будет из краевого бюджета.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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