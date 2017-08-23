Реконструкция стадиона в Гайнах завершится к 1 сентября
22 августа врио губернатора Пермского края Максим Решетников совершил рабочую поездку по
22 августа врио губернатора Пермского края Максим Решетников совершил рабочую поездку по
В Гайнах заканчивается реконструкция стадиона. Футбольное поле с искусственным покрытием, универсальная площадка, беговые дорожки — всё для занятий спортом будет доступно жителям поселка. На территории стадиона установят ограждение и разместят зрительские трибуны.
Максим Решетников осмотрел строительство спортивного комплекса и отметил, что с его открытием дети и взрослые смогут заниматься физкультурой и спортом рядом с домом.
Реконструкция стадиона идёт в соответствии с графиком работ. Подрядчики заверили врио губернатора, что спортивный комплекс будет сдан к 1 сентября.
Центральная районная больница в Гайнах состоит из поликлиники, стационара, отделения скорой медицинской помощи,
При осмотре поликлиники Максим Решетников распорядился заменить старый
Также врио губернатора посетил районную поликлинику и среднюю школу в Косе. В 2017 году в здании образовательного учреждения поменяли окна и кровлю. К 2019 году в районе планируется построить новую школу в деревне Порошево.
В следующем году начнётся строительство и нового здания школы в Кочево. Сейчас школа находится в здании интерната, а в новой школе на 400 мест, по словам директора Анатолия Васькина, можно будет организовать обучение в одну смену. Строительство планируется начать в 2018 году, а закончить к концу 2019 года. Общая стоимость строительства составит 209,1 млн руб., из них 186,1 млн руб. будет выделено из краевого бюджета.
Посетил Максим Решетников и Кочевскую центральную районную больницу, которая объединяет 23 стационарных
Как отметила главврач больницы Нина Гончарик, лечебное учреждение укомплектовано всеми узкими специалистами, кроме инфекциониста. С 2015 года по программе «Земский доктор» в Кочево приехали 15 молодых врачей, пятеро из них закончили Пермский государственный медицинский университет по программе целевого обучения.
В Кудымкарской окружной больнице необходимо также строительство хирургического корпуса. По словам главврача Ирины Кылысовой, старый корпус 1934 года постройки срочно нуждается в капитальном ремонте. Площадка под строительство будет выбрана в ближайшее время. Также главврач отметила, что в больнице много вакансий и пригласила врачей на работу в Кудымкар.
«Состояние социальных объектов неплохое. Школы к 1 сентября готовы, оборудование в рабочем состоянии. Сделаны текущие ремонты, окна поменяли. Завершается строительство межшкольного стадиона в Гайнском районе. Работа идёт полным ходом и будет закончена в ближайшее время. Ряд объектов надо строить: школа в Кочево в планах есть, в селе Порошево Косинского района. Внутри Кочевской школы всё хорошо, но надо строить вторую очередь. Программу финансирования школ будем реализовывать объёмом 1 млрд руб. ежегодно из краевого бюджета», — отметил по итогам визита в округ Максим Решетников.
Также, по словам Решетникова, в
Источник — администрация губернатора Пермского края