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10:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

После 15-летнего перерыва в Приморье возобновится промысел крабов

Ракообразных начнут ловить в подзоне Приморье южнее мыса Золотой с 1 сентября.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 августа, PrimaMedia.

Крабовый промысел откроется с 1 сентября в Приморском крае. В подзоне Приморье южнее мыса Золотой предлагается освоить более 1,2 тысячи тонн камчатского, синего и волосатого крабов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Росрыболовства.

Стоит отметить, что вылов крабов в подзоне Приморье возобновляется после 15-летнего перерыва. С 2002 по 2012 годы — промысел был закрыт в связи с неудовлетворительным состоянием запасов. Но в 2013 году ученые ТИНРО-Центра рекомендовали возобновить лов камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов. Однако по организационным причинам промысел до настоящего времени не велся.

В мае 2017 года Росрыболовство на аукционах распределило квоты на вылов данных объектов, по итогам торгов (только по лотам Приморья) в федеральный бюджет поступит почти 22 млрд рублей.

Всего в этом году на Дальневосточном бассейне рекомендуется освоить почти 46,5 тысячи тонн крабов-стригунов. Основная часть приходится на шельфового краба-стригуна опилио (снежный краб) — 25,7 тысячи тонн, или 55,7% от общего объема ОДУ крабов-стригунов. Наибольшие объемы вылова этого объекта определены в Северо-Охотоморской подзоне — 15,6 тысячи тонн, в подзоне Приморье — примерно 5,2 тысячи тонн, а также в Западно-Беринговоморской зоне — около 2,6 тысячи тонн.

Как отметил заведующий лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра Валерий Кобликов, практически все эти объекты, вне зависимости от района промысла, добываются достаточно успешно. В целом по бассейну, по мнению специалистов отраслевой науки, ситуация с запасами основных промысловых видов краба стабильная. В близкой перспективе возможны позитивные изменения промысловой численности ряда объектов Западно-Беринговоморской зоны, Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзон.

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