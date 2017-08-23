После 15-летнего перерыва в Приморье возобновится промысел крабов
Ракообразных начнут ловить в подзоне Приморье южнее мыса Золотой с 1 сентября.
Ракообразных начнут ловить в подзоне Приморье южнее мыса Золотой с 1 сентября.
Владивосток, 23 августа, PrimaMedia.
Крабовый промысел откроется с 1 сентября в Приморском крае. В подзоне Приморье южнее мыса Золотой предлагается освоить более 1,2 тысячи тонн камчатского, синего и волосатого крабов, сообщили ИА PrimaMedia в
Стоит отметить, что вылов крабов в подзоне Приморье возобновляется после 15-летнего перерыва. С 2002 по 2012 годы — промысел был закрыт в связи с неудовлетворительным состоянием запасов. Но в 2013 году ученые
В мае 2017 года Росрыболовство на аукционах распределило квоты на вылов данных объектов, по итогам торгов (только по лотам Приморья) в федеральный бюджет поступит почти 22 млрд рублей.
Всего в этом году на Дальневосточном бассейне рекомендуется освоить почти 46,5 тысячи тонн
Как отметил заведующий лабораторией промысловых ракообразных