В Перми признали незаконной реконструкцию дома на ул. Островского

Решение Свердловского суда было оставлено без изменения: самовольную реконструкцию многоквартирного дома на ул. Николая Островского, 107 признали незаконной.



Изначально в суд обратилась администрация Свердловского района. Причиной послужила реконструкция собственником нежилого помещения в доме на ул. Островского на первом этаже. Ответчик произвел частичный демонтаж перекрытия первого этажа с осуществлением выемки грунта в глубину около 2-х метров для устройства дополнительного подвального помещения, для входа в дополнительное помещение смонтировал лестницу.



Данные работы были произведены без разрешения на реконструкцию, согласия всех собственников общедомового имущества также получено не было, сообщает краевой суд.