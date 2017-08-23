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10:32 (мск), источник: Новости Перми

В Перми признали незаконной реконструкцию дома на ул. Островского

В результате проведенных работ были изменены параметры общедомового имущества, произошла выемка грунта, образованы новые подвальные помещения, уменьшена площадь перекрытия подвала.

Решение Свердловского суда было оставлено без изменения: самовольную реконструкцию многоквартирного дома на ул. Николая Островского, 107 признали незаконной.

Изначально в суд обратилась администрация Свердловского района. Причиной послужила реконструкция собственником нежилого помещения в доме на ул. Островского на первом этаже. Ответчик произвел частичный демонтаж перекрытия первого этажа с осуществлением выемки грунта в глубину около 2-х метров для устройства дополнительного подвального помещения, для входа в дополнительное помещение смонтировал лестницу.

Данные работы были произведены без разрешения на реконструкцию, согласия всех собственников общедомового имущества также получено не было, сообщает краевой суд.

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