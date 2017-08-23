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10:59 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде в 40 дворах уложат новый асфальт

41 двор ждет укладка нового асфальта в нескольких районах Волгограда, в 30 дворах уже стартовало обновление дорожного полотна.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, обновление асфальта ведется в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Город на эти цели получил около 440 миллионов рублей. Еще 10 миллионов было выделено из бюджета Волгограда. Федеральная программа стала развитием регионального проекта «Наш двор — над дом», в рамках которого в 2016 году в 58 дворах было отремонтировано асфальтовое покрытие, а в 67 — установлены детские игровые площадки.

«Сейчас во дворе жилых домов по улицам Советской, 4 и Чуйкова, 1 и 2 специалисты уже начали демонтировать старое покрытие. Скоро они начнут укладывать новое. Помимо работ по ремонту дорожного покрытия на внутриквартальных проездах и пешеходных тротуарах во дворах запланированы работы по установке освещения и урн, скамеек, ограждений, детских игровых комплексов», — отметили в мэрии.

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