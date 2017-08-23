В Волгограде в 40 дворах уложат новый асфальт

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, обновление асфальта ведется в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Город на эти цели получил около 440 миллионов рублей. Еще 10 миллионов было выделено из бюджета Волгограда. Федеральная программа стала развитием регионального проекта «Наш двор — над дом», в рамках которого в 2016 году в 58 дворах было отремонтировано асфальтовое покрытие, а в 67 — установлены детские игровые площадки.