Молдова получит от Всемирного банка 20 миллионов долларов
20 миллионов долларов получит Молдова от Всемирного банка для модернизации государственных услуг. Решение было принято сегодня на заседании Совета директоров ВБ.
20 миллионов долларов получит Молдова от Всемирного банка для модернизации государственных услуг. Решение было принято сегодня на заседании Совета директоров ВБ.
Таким образом, правительство при поддержке банка намерено развивать административные услуги в интересах граждан.
Также в рамках проекта правительственные учреждения и отраслевые министерства получат техническую помощь.