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11:40 (мск), источник: Publika.md

Молдова получит от Всемирного банка 20 миллионов долларов

20 миллионов долларов получит Молдова от Всемирного банка для модернизации государственных услуг. Решение было принято сегодня на заседании Совета директоров ВБ.

Источник: Publika.md

Таким образом, правительство при поддержке банка намерено развивать административные услуги в интересах граждан.

Также в рамках проекта правительственные учреждения и отраслевые министерства получат техническую помощь.

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